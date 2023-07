Matka je zúfalá: Dcére (30) musí oznámiť, že jej brat je v skutočnosti jej otec! Takto sa to stalo

BOSTON - Neznáma žena požiadala v rubrike The Atlantic Dear Therapist o radu, pretože potrebuje pomoc pri riešení chúlostivej situácie týkajúcej sa otca jej dcéry. Podľa odborníčky by mala prevziať matka za všetko zodpovednosť a čo najskôr vyjsť s pravdou von.

V rubrike časopisu The Atlantic sa objavil prípad neznámej ženy, ktorá stále neoznámila svojej tridsaťročnej dcére, že jej brat je vlastne aj jej otec. Zmätená pisateľka vysvetlila, že keď sa vydala za manžela, on už mal dve deti s predchádzajúceho vzťahu. Obaja však túžili po spoločnom potomkovi. Keďže muž niekoľko rokov pred ich svadbou podstúpil vazektómiu, museli hľadať iné riešenie. "Nechceli sme využiť spermobanku, preto sme požiadali manželovho syna, aby sa stal darcom. Cítili sme, že to bolo najlepšie rozhodnutie. Naše dieťa by malo gény môjho manžela a poznali sme zdravotný stav, osobnosť a inteligenciu môjho nevlastného syna. Súhlasil, že nám pomôže," uvádza.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Ich dcéra má teraz tridsať rokov. "Ako jej povieme, že jej otec je vlastne jej starý otec a skutočným otcom je jej nevlastný brat?" pýta sa žena. S manželom sú vraj znepokojení, zmätení a majú obavy z toho, ako to dcére oznámia.

Na príspevok reagovala psychoterapeutka Lori Gottliebová. Podľa nej v podstate existujú až dve pravdy, s ktorými sa dcéra autorky príspevku bude musieť popasovať. Nejde iba o odhalenie identity jej biologického otca, ale je tu aj skutočnosť, že ľudia, ktorých nazýva svojimi rodičmi, ju tri desaťročia klamali. Zároveň žene poradila, ako najlepšie otvoriť túto chúlostivú tému. Po prvé je podľa nej nevyhnutné uviesť najskôr fakty, a to čo najjednoduchšie a najjasnejšie a uprednostniť ich pred ospravedlnením.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Odborníčka ďalej vyzvala matku, aby "prevzala plnú zodpovednosť za to, že svojej dcére od začiatku nepovedala pravdu a uistila sa, že sa nebude ospravedlňovať". V neposlednom rade je potrebné pred týmto oznámením upozorniť aj "brata", obzvlášť v prípade, ak má vlastnú rodinu, ktorej by to mal povedať vopred.