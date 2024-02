Toto by sa stalo, keby vo vesmíre vybuchla JADROVÁ bomba: Hrozí koniec sveta?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON – Americká vláda informovala zákonodarcov a európskych spojencov o plánoch Ruska nasadiť vesmírnu zbraň potenciálne vybavenú jadrovými schopnosťami do vesmíru. Bezpečnostné agentúry však o tejto taktike Ruska pochybujú. Toto by sa stalo, keby jadrové bomby vybuchli vo vesmíre.

Podľa správ sa Rusko pripravuje na nasadenie jadrových zbraní do vesmíru, informuje agentúra Reuters. Cieľom je údajne zničiť satelity a potenciálne narušiť satelitné siete. Kongresman Mike Turner, predseda výboru Snemovne reprezentantov pre spravodajské služby, to označil za národnú hrozbu a vyzval prezidenta USA, aby zverejnil všetky relevantné informácie. Rusko však tieto obvinenia odmietlo ako taktiku Bieleho domu. Ak by k takejto udalosti došlo, malo by to za následok devastáciu Zeme?

Podľa televízie ABC News bezpečnostné agentúry naznačujú, že Rusko plánuje rozmiestnenie jadrových zbraní vo vesmíre, aby potenciálne znefunkčnilo satelity, čo im poskytne možnosť podnikať útoky na iné krajiny. O uskutočniteľnosti tejto taktiky však pochybujú. Zatiaľ čo jadrové výbuchy na Zemi spôsobujú devastáciu v dôsledku žiarenia, vo vákuu vo vesmíre chýba médium, cez ktoré by sa žiarenie mohlo šíriť a spôsobiť škody, informuje BBC. Preto je účinnosť takéhoto útoku neistá.

Výbuch by mal na Zem minimálny dopad

Vedci tvrdia, že jadrový výbuch vo vesmíre by mal minimálny alebo žiadny dopad na Zem. Aj keby boli súčasne odpálené stovky jadrových bômb, vďaka rozľahlosti vesmíru by sa rozptýlili v priestore. Okrem toho nedostatok atmosféry vo vesmíre spôsobí, že žiarenie sa nebude šíriť. Na ilustráciu, aj keby ste takéto explózie pozorovali cez Hubblov teleskop, videli by ste ich iba minútu. Navyše, akémukoľvek žiareniu, ktoré by sa dostalo na obežnú dráhu Zeme, by trvalo približne dva mesiace, kým by sa dostalo na planétu.

(Zdroj: Getty Images)

V 60. rokoch 20. storočia Spojené štáty vykonali jadrové testy asi 80 kilometrov nad zemským povrchom, čo viedlo k viditeľným lúčom ohňa v dôsledku blízkosti výbuchov. Obavy medzi americkými agentúrami však pramenia z kritickej závislosti od satelitov pre prakticky všetky moderné systémy a zbrane. Celá globálna infraštruktúra sa vo veľkej miere spolieha na satelitnú funkčnosť. Akékoľvek narušenie, dokonca aj chvíľkové, by mohlo viesť k rozsiahlemu chaosu – od dopravy cez komunikáciu až po vojenské operácie. Zameranie na satelity by mohlo účinne ochromiť základné služby a uľahčiť Rusku alebo akémukoľvek inému agresorovi kontrolu nad postihnutými krajinami.