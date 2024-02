Miliardári stavajú obrovské podzemné bunkre: Napĺňajú hrôzostrašné biblické proroctvo o... To snáď nie!

(Zdroj: SITA/AP Photo/Mark Lennihan/Getty Images)

Nedávno vyšlo najavo, že šéf Facebooku Mark Zuckerberg, ktorý je momentálne na štvrtom mieste rebríčka miliardárov Forbes, minul 187 miliónov dolárov (174 milióna eur) na pozemok s rozmermi 6,47 kilometrov štvorcových na Havaji, informuje portál Business Insider. Teraz údajne stavia luxusný ranč, ktorý zahŕňa podzemný bunker s rozlohou 464 metrov štvorcových s vlastnými zásobami energie a potravín. Bunker bude pravdepodobne obsahovať obrovské kovové dvere vyplnené betónom, čo je typická vlastnosť krytov proti jadrovým bombám.

Podcasterka Christina Randallová tvrdí, že Zuckerbergov bunker je len posledným z približne 15 núdzových prístreškov, ktoré stavajú miliardári po celom svete. „Určite je veľmi zaujímavé, že sa rozhodli postaviť niečo, čo znie, že by mohlo byť úplne sebestačné, najmä ak by sa stalo niečo katastrofické a svet by už nebol obývateľný,“ povedala. „Prečo nepostaviť obyčajný starý kaštieľ alebo nejaký druh komerčného zariadenia, ktoré by mohlo Zuckerbergovi vygenerovať ešte viac peňazí?“ uviedla ďalej. „Táto budova rozhodne nie je lacná, odhaduje sa, že bude stáť viac ako 270 miliónov dolárov (260 miliónov eur) a vyzerá to tak, že pôjde o najväčší súkromný projekt výstavby v histórii ľudstva,“ dodala. Poukázala na to, že s podobnými projektmi začína veľa najbohatších ľudí na svete.

(Zdroj: SITA/AP/Andrew Harnik/Carolyn Kaster/Alex Brandon)

Obyvateľov Havaja v roku 2018 rozrušil falošný jadrový poplach, pri ktorom boli prerušené všetky televízne, rozhlasové a mobilné siete, informovalo BBC. Upozornenie skončilo vyhlásením „Toto nie je cvičenie“. Viac ako pol hodiny trvalo, kým zodpovední predstavitelia vyhlásili, že išlo len o skúšku. „Boli ľudia, ktorí dávali svoje deti do dier a nevedeli, čo majú robiť,“ povedala Randallová. „A potom tu boli takí, ktorí si vzali záhradné stoličky a len tak sedeli, pretože si pomysleli, ako sa pred tým môžeme skryť?“ uviedla ďalej. S hrozbou jadrovej vojny a s klimatickými zmenami, ktoré podnecujú ešte viac regionálnych a globálnych konfliktov, ľudstvo zažíva moment historického nebezpečenstva, uvádza portál Bulletin of the Atomic Scientists.

„Zuckerberg nie je jediný, kto míňa milióny na to, čo sa javí ako východisko z konca sveta,“ skonštatovala Randallová. Jeff Bezos podľa jej slov minul 147 miliónov dolárov (137 miliónov eur), keď kúpil dve sídla na ostrove Indian Creek na Floride. Menší havajský ostrov Lanai, ktorý sa nachádza pri pobreží Maui, je teraz takmer úplne vo vlastníctve miliardára Larryho Ellisona. „Nový Zéland, ktorý je určite považovaný za ideálne miesto na čakanie na apokalypsu, je teraz plný bunkrov technologických elitárov,“ dodala.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Tony Gutierrez)

Dokonca citovala biblickú pasáž, ktorá predpovedá koniec sveta. „Zjavenie 6:15 hovorí, že králi zeme, kniežatá, generáli, bohatí, mocní a každý otrok a každý slobodný človek sa ukryli v jaskyniach a medzi skalami hôr,“ povedala. „Padnú na nás a skryjú nás pred tvárou Toho, ktorý sedí na tróne, a pred hnevom Baránka. Veľa ľudí verí, že títo miliardári, ktorí stavajú obrovské bunkre, sú znakom prichádzajúceho konca sveta,“ dodala Randallová.