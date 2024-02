Chcete skoncovať s FAJČENÍM? Týchto päť potravín vám môže pomôcť, tvrdí odborník

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Každý piaty Slovák je fajčiar. Napriek tomu, že ide o silnú závislosť, sa mnohí snažia s fajčením prestať. Ak do tejto skupiny patríte aj vy, môžu vám pomôcť niektoré potraviny. Odborník prezradil, čo treba zaradiť do jedálnička, ak chcete zahnať chuť na cigaretu.

Zbaviť sa zlozvykov môže byť ťažké, obzvlášť ak ide o fajčenie. Našťastie existuje veľa beznikotínových možností, ktoré vám pomôžu viesť život bez fajčenia. Okrem bezdymových alternatív, ako sú nikotínové vrecúška, nikotínové žuvačky alebo náplasti, existujú aj potraviny, ktoré môžete zaradiť do svojho jedálnička. Odborník na predaj nikotínu Markus Lindblad z tabakovej spoločnosti Haypp sa pre britský denník Daily Mail podelil o päť potravín, ktoré by ste mali zaradiť do svojho jedálnička, ak chcete znížiť príjem cigariet a zbaviť sa tak zlozvyku.

(Zdroj: Getty Images)

Jedzte viac syra

Ak do svojho jedálnička pridáte viac syra, potlačíte chuť na cigaretu, pretože sa hovorí, že mliečne výrobky zhoršujú chuť cigariet. Odpoveď je jednoduchá. Ak budete mať nabudúce chuť na cigaretu, dajte si syr, nalejte si pohár mlieka alebo zjedzte jogurt.

(Zdroj: Getty Images)

Ženšenový čaj

Ženšenový čaj je bylinný čaj z Kórey. Hoci má výborne energetické vlastnosti, je tiež známy aj tým, že znižuje účinok, ktorý má nikotín na telo. Preto je tento bylinný čaj nevyhnutnosťou, pokiaľ ide o zníženie fajčenia.

Popcorn

Mnoho fajčiarov pociťuje väčší hlad, keď sa pokúšajú prestať fajčiť, a majú nutkanie neustále jesť. Je to preto, že jedlo má tendenciu nahradiť čas, ktorý by zvyčajne strávili fajčením. Popcorn je ideálnym menej kalorickým občerstvením, ktoré si môžete vychutnať, keď sa snažíte obmedziť svoju závislosť. Ak chcete naozaj potlačiť túžbu po fajčení, vyskúšajte slaný popcorn, pretože vďaka nemu sa budete cítiť dlhšie sýti.

(Zdroj: Getty Images)

Škoricové tyčinky

Škoricové tyčinky sú pravdepodobne nezvyčajným druhom potraviny, ktorá vám pomôže prestať fajčiť. Ich pikantná chuť vás však odradí od toho, aby ste siahli po cigarete. Nielenže majú veľa zdravotných benefitov, ale pocit, že držíte škoricovú tyčinku, vám pomôže aj psychicky.

(Zdroj: Getty Images)

Žuvačky alebo mentolové cukríky bez cukru

Žuvačky alebo mentolové cukríky bez cukru sú najlepším spôsobom, ako potlačiť chuť na cigaretu. Nielenže vám zamestnajú ústa v čase, keď máte chuť na cigaretu, ale vďaka dlhotrvajúcej príchuti mäty bude chvíľu trvať, kým dostanete chuť na ďalšie fajčenie. Treba sa však uistiť, že ste si vybrali len cukríky bez cukru, pretože cukor je v skutočnosti známy tým, že zvýrazňuje chuť cigariet, čo nie je zrovna ideálne riešenie, ak sa snažíte prestať.