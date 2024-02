Jedna osoba sa podelila o bizarné chúťky: Sexuálne ju priťahuje pizza! Toto jej odkázali ľudia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nemenovaná osoba sa obrátila na fórum Quora s pomerne bizarnou otázkou: „Prečo ma pizza vzrušuje?“ Mnohí zostali bezradní, no aj napriek tomu sa snažili prispieť svojou troškou do diskusie. „Neviem. Je to nejaký zvláštny sexuálny spúšťač. Na pizzi nie je nič skutočne sexy. Obávam sa, že vám nepomôžem. Na druhej strane víno – to je sexi,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Neviem. Prečo ma vzrušujú ryby? Ľudia sú komplikovaní. Pravdepodobne to súvisí s tým, ako veľmi to milujete, túžite po tom a aké chutné to je,“ pridal sa ďalší.

Iní prišli s užitočnejšími vysvetleniami. „Je to pre vás rovnaká oblasť zmyslového potešenia v mozgu, ktorú stimulujete pohľadom/vôňou/chuťou/pocitom pizze, akú máte pri sexuálnom vzrušení. Môžu to byť detské spomienky, kedy bola pizza skupinou pochúťkou,“ napísal komentujúci. „Takéto asociácie nie sú bizarné ani nezvyčajné, a aby sme to potvrdili, my (ľudia) sme komplexní (a to je v poriadku). Každý z nás je jedinečný vo svojom vkuse a preferenciách a v tomto prípade aj fetiši,“ dodal.

Podľa slovníka Urban Dictionary v skutočnosti existuje výraz pre fenomén, kedy niekoho sexuálne priťahuje pizza – pizzafília. Dôveryhodnejším zdrojom je aj referenčný slovník Oxford Reference, ktorý sexuálne vzrušenie spôsobené jedlom pomenúva ako sitofíliu. „Je to pravdepodobne spoločensky najprijateľnejší typ parafílie. V rámci štúdií, ktoré sa parafílii venujú širšie, sitofília ešte stále nedostala trvalú vedeckú pozornosť, pretože nie je jasné, či pomenúva devianta alebo sexuálnu praktiku,“ uvádza sa v slovníku.