Ekosexuálka (45) sa zamilovala do stromu: Také erotické spojenie so žiadnym mužom nezažila!

(Zdroj: Instagram/bodystoryteller)

Štyridsaťpäťročná aktivistka Sonja Semjonová je samozvanou „ekosexuálkou.“ Organizácia „Here Come The Ecosexuals“ definuje týchto ľudí ako osoby, ktoré považujú prírodu za romantickú, zmyselnú a sexy a často si predstavujú Zem ako svojho milenca. Štyridsiatnička bez okolkov a presvedčivo vyhlasuje, že je bezhlavo zamilovaná do duba, ale nejde o sex a tento strom ju vraj iba napĺňa erotickou energiou.

Sonja ako vyškolená učiteľka somatického sexu začala po prvý raz túžiť po stromoch v zime 2020, keď sa presťahovala na ostrov Vancouver v Britskej Kolumbii. Špecializuje sa aj na rozprávanie erotických príbehov. Zároveň uviedla, že na obrovský dub jej padol zrak počas každodenných prechádzok prírodou cez pandémiu. „Celú zimu som päť dní v týždni chodila po chodníku v blízkosti stromu,“ vysvetlila milovníčka prírody podľa New York Times. „Všimla som si spojenie a ležala som pri ňom.“

Jej sympatie k dubu rástli až do leta 2021. V tom období sa u nej začali prejavovať erotické city. Povedala, že miluje pocit, keď sa cíti malá a podopretá niečím takým pevným, čo nemôže spadnúť. Prejavy lásky k iných formám života sa môžu zdať zvláštne, ale Semjonová hovorí, že objímanie stromov sa nedá porovnať s pocitom, keď sa objíma s ľuďmi. „Prítomnosť, ktorú cítim zo stromu, je to, čo hľadám, ale s človekom je to fantázia,“ vysvetlila.

„Túžila som po tom návale erotickej energie, ktorý prichádza, keď stretnete nového partnera a nedá sa to vydržať.“ Doplnila, že so stromom fyzicky nesúloží. „Veľkým omylom je myslieť si, že ekosexualita znamená sex medzi ľuďmi a prírodou, ale je to iný spôsob skúmania erotiky,“ vysvetľuje. Pozorovať zmenu ročných období je pre ňu údajne erotický akt.

Takéto sexuálne prepojenie môže vyzerá ako úchylka. „Ekosexualita je už prítomná u mnohých ľudí a kontakt s našimi koreňmi by mohol vyriešiť mnohé klimatické problémy. Existuje dôvod, prečo chceme chodiť na pikniky do parkov a na túry do prírody,“ vyhlásila Semjonová. Ďalej uviedla, že dôvodom, prečo sa chcú spojiť s prírodou, je napojenie sa na životnú silu vychádzajúcej z prírody. „Som presvedčená, že keby sme mali symbiotickejší vzťah s prírodou, mohli by sme z toho vyťažiť," dodala.