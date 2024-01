Sexuálna pracovníčka odhalila kľúčové dôvody, prečo muži navštevujú verejné domy: Páni, čo vy na to?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Alice Littleová je licencovaná sexuálna pracovníčka v legálnom verejnom dome neďaleko Las Vegas v Nevade a koučka v oblasti intimity. Verí, že existuje množstvo dôvodov, prečo muži vo vzťahoch porušujú sľub vernosti. V rozhovore pre britský denník Daily Star povedala: „Pracujem v sex-biznise takmer desať rokov a za ten čas som mala úprimné rozhovory s obrovským množstvom mužov.“ Alice, ktorá doteraz slúžila viac ako 2 000 klientom, prezradila, že jedným z dôvodov, prečo muži vyhľadávajú služby sexuálnych pracovníčok, sú obavy z toho, že ich budú súdiť ich manželky alebo priateľky.

„Keď sme vo vzťahu, radi si myslíme, že náš partner je osoba, s ktorou môžeme zdieľať naše najhlbšie tajomstvá a s ktorou skúmame naše najsúkromnejšie zmyslové túžby. Od svojich mužských zákazníkov som sa naučila, že to tak býva len zriedka,“ prezradila. Podľa jej slov niektorí chlapi radi skúmajú určité fetiše a hanbia sa to povedať svojim partnerkám. Veľa z týchto chlapov si tiež myslí, že by to mohlo spôsobiť problém v ich vzťahoch. Z tohto dôvodu sa uchyľujú ku službám sexuálnych pracovníčok.

„Je dôležité, aby ľudia vo vzťahoch otvorene a úprimne diskutovali o svojich sexuálnych sklonoch a neunáhlili sa v posudzovaní akýchkoľvek záujmov, ktoré môžu považovať za nezvyčajné. Pravdou je, že väčšina ľudí má nejaký druh úchylky a je úplne normálne chcieť uspokojiť tieto túžby,“ dodala.

Alice priznala, že väčšina jej zákazníkov je vo veku 60 až 70 rokov a viac. Odhalila tiež, že mnohí starší muži podvádzajú svoje manželky s mladšími ženami z túžby obnoviť svoju sexuálnu zdatnosť a zachovať si vlastnú hodnotu. „Starší muži, dokonca aj tí, ktorí majú zdravý sexuálny vzťah so svojimi partnerkami v rovnakom veku, ma často vyhľadávajú. Pomáham im pri napĺňaní potreby dokázať, že sú stále sexuálne a intelektuálne silní a plne schopní prijať akúkoľvek výzvu, ktorú by dokázali prijať mladší muži v ich postavení,“ vysvetlila Alice. Napokon dodala, že niektorí vyhľadávajú služby sexuálnych pracovníčok jednoducho preto, lebo považujú podvádzanie za vzrušujúce.