Bezpečnostná kamera na chalupe údajne zachytila ducha: Zo záberu priam mrazí, okamžite by ste utiekli

(Zdroj: Reddit/teraleetaylor)

Ako informovala používateľka Redditu Taralee Taylorová vo svojom príspevku, bezpečnostná kamera na jej chalupe v kanadskej provincii Ontario údajne zachytila duchov. Na záberoch vidno zaparkované auto. Na prvej z fotografií sa pri vozidle nachádza biela postava. Mnohí v komentároch uviedli, že s najväčšou pravdepodobnosťou to je len netopier. Čo ich ale znepokojilo, je druhý záber.

Na ňom vidno tajomnú postavu stojacu za autom. Zdá sa, akoby to bol duch dieťaťa. Na to už používatelia Redditu také jasné vysvetlenie nemajú. „Na prvom zábere je na 100 percent netopier alebo väčší chrobák, alebo iné lietajúce zviera. Tie zvyšné dva... sú veľmi zaujímavé,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Vyzerá to ako žena alebo možno dieťa? Je to dosť desivé! Poznáte históriu oblasti, v ktorej sa nachádza váš pozemok, alebo predchádzajúcich vlastníkov?“ spýtal sa ďalší.

Iní sa snažili nájsť racionálnejšie vysvetlenia. „Môže ísť o rôzne veci, a keďže je záber trochu nižšej kvality, nedá sa povedať, či je to skutočne duch. Moja vlastná špekulácia je, že by to mohol byť prach alebo niečo také,“ napísal komentujúci. Ďalší uviedli, že na druhom zábere je v skutočnosti iba ďalší hmyz. Poprosili preto Taylorovú, aby publikovala video.