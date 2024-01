Muž navštívil hrad, doma si všimol strašidelný detail: Náhodná FOTO odhalila, aká hrôza sa ukrývala za dverami

(Zdroj: Reddit/lewjrew)

Oxfordský hrad pôvodne postavil Robert D'Oyly, ktorý bol priateľom neslávne známeho Williama Dobyvateľa. Je známe, že počas svojej histórie tu bývalo mnoho typov ľudí, napríklad králi, šerifovia, ale i odsúdení. Hrad slúžil ako väzenie celých 900 rokov, následne bol ale odrezaný od zvyšku mesta, kým ho v roku 2016 niekto neodkúpil a nepremenil na verejnú návštevnú lokalitu. Užívateľ Redditu však čoskoro zistil, že v ňom nie je len kus histórie, ale aj duchovia.

"Túto strašidelnú fotografiu som urobil už v roku 2009, počas návštevy s mojou rodinou na zámku Oxford/Väznici. Tá fotka bola náhodná/neúmyselne spravená mojím digitálnym fotoaparátom, keď sme schádzali späť po schodoch z veže," napísal. Pri pohľade na záber sa zdá, že vo dverách stojí zahalená postava v bielych šatách. "Desivé je, že som si celkom istý, že miestnosť bola úplne prázdna, keď sme s bratrancom strkali hlavy do dverí počas výstupu na vežu," pokračuje muž. Strašidelný detail si všimol až doma pri pozeraní fotografií. "Na hrade cisárovnej Matildy zrejme ľudia bežne vidia ducha, o ktorom sa hovorí, že bol zahalený v bielom plášti/rúchu."

Cisárovná Matilda bola dcéra kráľa Henricha I. Mala sa stať prvou kráľovnou Anglicka po tom, ako jej otec bojoval o získanie jej postu. V roku 1135 ale kráľ náhle zomrel a Matilda o trón bojovala so svojím bratrancom Štefanom z Blois, ktorý spochybnil jej právo a sám seba označil za pravého nástupcu.

Oxfordský hrad (Zdroj: Getty Images)

Počas ich boja o korunu sa cisárovná ocitla v zime roku 1142 v obkľúčení Oxfordského hradu a potrebovala ujsť. Práve tam ju v decembri zahalenú do ťažkého bieleho plášťa spustili z hradieb, aby nepozorovane prekĺzla popri nepriateľských líniách. Na zábere preto môže byť podľa autora príspevku zachytený duch cisárovnej. Jeden z užívateľov však prišiel s teóriou, že to môže byť zamestnanec hradu prezlečený za ducha, ako to robia počas strašidelných prehliadok. Autor príspevku ale dodal, že hrad navštívil počas dňa a nevidel žiadne kostýmy či personál oblečený v kostýmoch.