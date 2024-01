Žena si chcela užiť švédsku trojku s manželmi: Predčasný koniec! Uf, tak toto bolo trápne

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

Mladá žena z Austrálie šokovala moderátorky podcastu The Hook Up po tom, ako sa podelila o svoju skúsenosť s milovaním v trojici. Rozhodla sa vraj pre manželský pár, aby to spoločne vyskúšali v posteli, ale neskôr veľmi rýchlo rezignovala. Manželia sa totiž pohádali a nakoniec sa ani nevyzliekli. Ocitla sa tak medzi nahá ako jediná.

"Išli sme na zoznamovaciu akciu a ja som sa zoznámila s týmito dvoma krásnymi, sexi ľuďmi. Bozkávali sme sa a pozvali ma k nim domov. Potom sme sa u nich zabávali. Oni sa však pohádali a začali medzi sebou riešiť rozchod," približuje poslucháčka. Dee sa zaujímala, ako to bolo ďalej. "Práve si vás všetkých troch predstavujem nahých, ako sedíte na posteli." Žena však odpovedala: "Ale nie, oni boli oblečení." Šokovaná moderátorka si skúsila predstaviť zvláštnu situáciu a priznala, že ani ona by nevedela, či si má nechať na sebe podprsenku alebo by bolo lepšie vyzliecť si ju.

Toto však nebolo zďaleka to najpodivnejšie, čo sa počas plánovanej švédskej trojky stalo. "Ona vyzerala akože: 'Chlapče, vypadni odtiaľto. Chcem sa rozprávať s tým náhodným dievčaťom, ktoré som dnes večer zbalila'," spomína. Pip zareagovala: "Zrazu z vás bol mediátor uprostred konfliktu," čo poslucháčka dosvedčila. Muž sa následne vyplašil a povedal: "Skončil som. Skončil som s tým. Skončili sme."

(Zdroj: Getty Images)

Moderátorka ukončila príbeh slovami, že keby bola v rovnakej situácii, okamžite by im poslala faktúru. Väčšina poslucháčov zostala ohromená z tohto bizarného zážitku. Viacerí priznali, že skúsenosť tejto ženy nie je zďaleka neobvyklá. "Mne sa stalo to isté. Ale oni boli zasnúbení," uviedla jedna užívateľka.