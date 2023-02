Nečakaná činnosť, ktorá môže zvýšiť riziko nákazy KORONAVÍRUSOM: Nepraktizujte ju!

Nadmerná konzumácia alkoholu môže zvýšiť riziko nakazenia sa vírusom SARS-CoV-2, varujú nemeckí vedci. Prostredníctvom hlodavcov preskúmali vplyv dlhodobej expozície alkoholu na enzýmy podieľajúce sa na infekcii. Zistili, že chronické pitie zvyšuje v pľúcach hladiny enzýmu ACE2, ktorý koronavírus používa na prichytenie sa k bunkám a vstup do nich, a preto môže tiež zvýšiť riziko nákazy vírusom.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Psychofarmakologička Marion Friskeová z Centrálneho inštitútu duševného zdravia v Mannheime a jej kolegovia vo svojej štúdii vystavili laboratórne potkany výparom etanolu. Následne analyzovali, ako vystavenie alkoholu ovplyvnilo orgány, ktoré sú v prípade ochorenia COVID-19 typicky infikované, čiže pľúca, mozog, srdce, obličky a pečeň. Výskumníci konkrétne analyzovali vplyv na tri enzýmy, ktoré sa typicky podieľajú na infekcii. Boli to ACE2, receptor, na ktorý sa vírus viaže pri vstupe do zdravej bunky a jej infekcii, TMPRSS2, ktorý aktivuje spike proteíny vírusu a Mas, ktorý po vstupe vírusu do bunky spúšťa ochranný, protizápalový účinok. Zistili, že po chronickej expozícii alkoholu sa hladiny ACE2 v pľúcach potkanov zvýšili. To môže vysvetliť minulé údaje, podľa ktorých majú ľudia, ktorí sú od alkoholu závislí a pijú ho často a veľa, väčšiu šancu, že sa nakazia vírusom a inými závažnými infekciami.

Okrem toho experti poznamenali, že po období abstinencie mali potkany zvýšenú protizápalovú reakciu, čo naznačuje, že keď človek skoncuje s chronickým pitím alkoholu, jeho organizmus bude schopný obrany proti vírusu. V prípade TMPRSS2 expozícia alkoholu viedla k celkovému zvýšeniu hladín enzýmu bez akýchkoľvek špecifických účinkov. Podľa odborníkov to znamená, že koncentrácia alkoholu v krvi má potenciál zvýšiť rýchlosť, akou môže koronavírus infiltrovať bunky tela.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Friskeová a jej kolegovia uviedli, že mozgové tkanivo sa z väčšej časti javí ako menej citlivé na účinky alkoholu. Výnimkou však boli čuchové cibuľky, u ktorých sa hladiny ochranného enzýmu Mas znižujú. To môže viesť k nižšej protizápalovej reakcii a anosmii, čiže stratu čuchu. "Naša štúdia poskytuje dôkazy na molekulárnej úrovni, že chronická konzumácia alkoholu predstavuje potenciálny rizikový faktor infekcie SARS-CoV-2," uviedli autori. Napriek tomu upozornili, že z ich zistení zatiaľ nemožno vyvodzovať jednoznačný záver. S istotou ale môžu potvrdiť, že chronická konzumácia alkoholu vyvoláva anosmiu. Štúdia bola zverejnená v časopise Alcohol: Clinical and Experimental Research.