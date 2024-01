Pozrite, čo sa má podľa Nostradama stať v roku 2024: Táto desivá PREDPOVEĎ sa vraj už naplnila!

Ilustračné foto (Zdroj: profimedia.sk)

Nostradamus, známy ako "prorok skazy", prezradil svoje predpovede v roku 1555 vo svojom slávnom texte Les Prophéties (Proroctvá). Ide o 942 pomerne nejasných veršov, ktoré majú naznačovať, čo sa stane v budúcnosti. Ľudia, ktorí im veria, spájajú tieto proroctvá s teroristickými útokmi z 11. septembra 2001 či s pandémiou covidu. Niektoré z Nostradamových predpovedí na rok 2024 zahŕňajú abdikáciu kráľa Karola III., námornú bitku a nástup nového pápeža. A uprostred toho všetkého tento filozof, ktorý predpovedal vzostup Hitlera, napísal aj to, že v tomto roku sa mimoriadne zhoršia klimatické podmienky.

O zmenách klímy a ich vplyvoch na civilizáciu sme síce informovaní čoraz častejšie, ale Nostradamus veril, že nás čaká skutočná katastrofa. "Vyschnutá zem bude ešte viac vyprahnutá a keď sa to ukáže, budú veľké záplavy," napísal. Jeho priaznivci sa domnievajú, že tým myslel zemetrasenie s magnitúdou 7,6, ktoré 1. januára zasiahlo Japonsko. Prírodná katastrofa pripravila o život 48 ľudí a sprevádzali ju trojmetrové vlny cunami. Obyvateľov varoval pred zemetrasením národný systém, ktorý odoslal do mobilov naliehavý poplach so slovom "zemetrasenie" s opakovanými tromi bzučiacimi zvukmi. Niektorí ľudia môžu byť stále uväznení pod troskami domov a budov.

Nuž, vzhľadom na to, že sa táto údajná Nostradamova predpoveď naplnila, sa možno tento rok dočkáme ďalšieho kráľa. Podľa britského autora a Nostradamovho komentátora Maria Readinga by mohol Karol III. abdikovať na trón kvôli "vytrvalým útokom voči nemu a jeho druhej manželke Camille".