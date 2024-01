Britský kráľ podstúpil plánovanú operáciu: Takto sa mu teraz darí

Klinika, na ktorej bol operovaný britský kráľ Karol III. (Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Nie je známe, ako dlho kráľ po zákroku pobudne v nemocnici, no britský denník The Times napísal, že by malo ísť o dva dni. Kráľ Karol sa prostredníctvom vyhlásenia vydaného Buckinghamským palácom poďakoval za priania skorého uzdravenia a ocenil, že zverejnenie jeho diagnózy má pozitívny vplyv na povedomie verejnosti o zdraví a prevencii.

Agentúra AFP vo svojej správe konštatovala, že zverejnenie kráľovho zdravotného problému vyvolalo v Británii prudký nárast vyhľadávaní výrazu "zväčšená prostata" na webovej stránke britskej Národnej zdravotnej služby (NHS).

Aj charitatívna organizácia Prostate Cancer UK uviedla, že vo štvrtok v porovnaní so stredou zaznamenala viac ako 100-percentný nárast ľudí využívajúcich jej online konzultačné služby. Ian Eardley, konzultant urologického chirurga a klinický riaditeľ pre NHS Anglicko, podľa AFP povedal, že stav, ako bol diagnostikovaný u panovníka, je "do určitej miery nevyhnutnou súčasťou starnutia pre takmer všetkých mužov". "Ale publicita je vítaná," dodal.

Zväčšená prostata, ktorej symptómy zahŕňajú časté nutkanie na močenie a ťažkosti s vyprázdňovaním močového mechúra, sa bežne nepovažuje za vážny stav ani za indikátor rizika rakoviny prostaty, dodala AFP. Agentúra AFP podotkla, že Buckinghamský palác podnikol minulý týždeň nezvyčajný krok, keď vydal bulletin o kráľovom zdraví, v ktorom zverejnil, že má zväčšenú prostatu, ale že ide o nezhubný stav.

Britská kráľovná Camilla odchádza z londýnskej kliniky v centre Londýna

Toto oznámenie prišlo krátko po správe, že princezná Catherine pre bližšie nešpecifikovaný zdravotný problém podstúpila úspešnú brušnú operáciu. Očakáva sa, že zotavovaním v nemocnici strávi dva týždne a potom ešte niekoľko mesiacov nebude plniť svoje obvyklé povinností na verejnosti.

Kráľ Karol sa doteraz tešil dobrému zdraviu - liečil si športové zranenia z póla a lyžovania a dvakrát - v rokoch 2020 a 2022 - prekonal chorobu COVID-19. Verejnosť si často všíma jeho opuchnuté prsty na rukách, ale nie je známe, čo uňho tento stav spôsobuje.

O zdravotných problémoch kráľovnej Alžbety sa veľmi neinformovalo

Transparentnosť okolo Karolovej operácie je však jasným rozchodom s praxou minulosti, konštatuje AFP s tým, že zdravotný stav Karolovej matky, kráľovnej Alžbety II., sa síce od októbra 2021 až do jej smrti v septembri 2022 viditeľne zhoršoval, ale oficiálne sa informovalo len o "epizodických problémoch s pohyblivosťou". Ako oficiálna príčina jej smrti vo veku 96 rokov sa uvádzala staroba.

Dôveryhodný kráľovský životopisec však svojho času tvrdil, že Alžbeta II. mala rakovinu kostnej drene. Otec zosnulej kráľovnej, kráľ Juraj VI., bol silný fajčiar a v septembri 1951 mu odstránili polovicu pľúc. Nikdy sa úplne nezotavil a zomrel vo februári 1952. Neskôr sa ukázalo, že mal rakovinu pľúc.