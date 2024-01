Osem chýb, ktoré robia ľudia po SEXE: Tú štvrtú určite robíte aj vy!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pre správne fungujúci vzťah je veľmi dôležité nielen správanie pri sexe, ale aj bezprostredne po ňom. Niektorí ľudia sa totiž po odznení vášne okamžite venujú aktivitám, ktoré môžu partnera minimálne zneistiť. Trénerka intimity Holly Robinsonová sa pre The Sun podelila o tipy, ktoré zaručia, že obaja zostanete spokojní.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: Getty Images)

Žiadna negativita

Vyjadriť partnerovi, čo vás vzrušuje a čo nie, je vo vzťahu dôležité. Holly ale pripomína, že bezprostredne po akte nie je vhodné prejavovať negatívne reakcie. "Hoci je pre úžasný vzťah komunikácia o našom sexuálnom živote absolútne nevyhnutná, chvíle po sexe sú priestorom, aby ste hovorili o tom, čo sa vám na ňom páčilo a nie o tom, čo by ste chceli inak. Po sexe sme zraniteľní a často veľmi citliví na všetko, čo pripomína kritiku. Takže toto je váš priestor na zdieľanie toho, čo ste milovali a zvyšok si nechajte na inokedy."

Správajte sa podľa priestoru

Existuje príslovie "dáma na ulici, čudák v posteli" a je dôležité, aby ste si tieto dve veci nezamieňali. Znamená to, že správanie počas sexu (či už ide o oplzlé reči alebo hranie rol) nie je to, čo chcete po ňom. "Ak ste práve vyskúšali perverzný sex alebo niečo trochu netradičné, budete očakávať nežné zaobchádzanie a láskavé slová. Počas sexu sa vám môže páčiť, keď vás niekto nejako nazýva, ale keď vás takto osloví po ňom, môže to vyvolávať úplne iné reakcie," vysvetľuje expertka.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: Getty Images)

Neopúšťajte loď

Ak po sexe vyskočíte hneď z postele alebo sa partnerovi otočíte chrbtom a zaspíte, môžete v ňom vyvolať pocit odmietnutia. "Prenos energie, ktorý vzniká pri sexe, pokračuje aj po jeho skončení. Ak sa rozhodnete zostať vo vzájomnom spojení, tak umožníte telu, aby sa do neho dostalo viac hormónov, napríklad oxytocínu. Ak ste rozpálení a spotení, tak stačí, keď sa budete držať za ruky. Každý z nás potrebuje po sexe niečo iné, takže diskusia o našich osobných potrebách je kľúčová."

Telefónne faux pas

Toto je obrovské "nie", ale takmer každý sa niekedy týmto spôsobom previnil. Telefóny a všetky technológie spôsobujú úplné odpojenie od prítomného okamihu a nášho tela. Vyhnite sa tomu za každú cenu.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: Getty Images)

Vyhnite sa rečiam o vašich bývalých

Za žiadnych okolností nevyťahujte po milovaní bývalú lásku. Po sexe nie je priestor na spomínanie vášho expartnera alebo sexuálnych skúseností. Takéto správanie môže vyvolať u partnera alebo partnerky neistotu a bude sa pýtať, prečo ste si spomenuli na bývalých po vašom spoločnom sexe.

Čas a miesto

V sexe nie je nič dôležitejšie ako pocit úplného bezpečia s partnerom. Existujú čas a miesto na určité poznámky, ale rozhodne to nie je po milostnom akte. "Myslím si, že smiať sa a byť hravý pri sexe je úžasné, ale musíme si dávať naozaj pozor, aby sme v partnerovi nikdy nevyvolali pocit rozpakov alebo odsudzovania. Inak by to mohlo viesť k jeho uzavretiu sa. Akékoľvek pasívne poznámky typu 'no, už je to nejaký čas', sú absolútne zakázané," upozorňuje Robinsonová.

Zobraziť galériu (5) (Zdroj: Getty Images)

Nehovorte o povinnostiach

Po akte sa môžete cítiť v pokušení vrátiť sa späť do svojej zaneprázdnenej mysle a možno budete chcieť pokračovať v rozprávaní o zozname úloh, ale nerobte to. Po sexe by ste mali mať pokojný priestor na to, aby ste boli spolu a vychutnali si to, čo ste práve zažili. Snažte sa nehovoriť o termíne vášho pracovného projektu alebo o spánkovom režime dieťaťa. Rozhodne nepripomínajte, že treba vyniesť odpadky.

Rešpekt po sexe

Je tiež dôležité zohľadniť, ako sa váš partner po sexe cíti a akceptovať, čo chce po ňom robiť. Nechajte mu priestor, aby robil to, čo považuje za správne. Po orgazme sa môže cítiť vyčerpaný, zatiaľ čo vy ste plný energie a je to úplne v poriadku. Ak chcete vyskočiť a začať pred spaním cvičiť jogu, tak sa neurážajte, ak chce váš partner spať alebo naopak.