Neskutočný objav: V kalifornskom jazere narazili na poklad v hodnote 540 miliárd

Saltonské more je najväčším jazerom v USA. Kvôli bielemu odtieňu piesku pritiahlo pozornosť vedcov, ktorí skúmali, koľko lítia (známeho aj ako biele zlato) sa v ňom ukrýva. A bolo ho naozaj veľa. Na dne jazera sa ho údajne nachádza neuveriteľných 18 miliónov ton v hodnote 540 miliárd dolárov. Vedci už predtým potvrdili, že v jazere sú štyri milióny ton lítia. Z takého obrovského množstva by bolo možné vyrobiť batérie pre neuveriteľných 375 miliónov elektrických vozidiel. Spojené štáty by sa tak stali vedúcou krajinou v chemickom priemysle a predbehli by Čínu.

"Ide o jedno z najväčších ložísk lítneho roztoku na svete. Vďaka tomu by sa USA mohli stať úplne sebestačné vo výrobe lítia a mohli by ho prestať dovážať z Číny," uviedol profesor geochémie a spoluautor štúdie Michael McKibben z Kalifornskej univerzity v Riverside. Guvernér Kalifornie Gavin Newsom predtým označil jazero za Saudskú Arábiu lítia.

Nový objav znamená, že táto vodná plocha je najväčším jeho zdrojom na svete. Klimatický novinár Sammy Roth povedal: "Zistili, že je tam potenciálny dostatok lítia na zásobovanie batérií pre 375 miliónov elektrických vozidiel, čo je viac vozidiel, ako je dnes na cestách v Spojených štátoch. Takže ak by sme mohli získať všetko toto lítium, bolo by to neskutočné."

Ťažba z jazera však bude pomerne komplikovaná a bude si to údajne vyžadovať geotermálne výrobné vrty na extrakciu soľanky bohatej na lítium. Po jeho rozpustení sa kvapalina odčerpá späť do podzemia. Vŕtanie ovplyvní nielen životy 180 000 obyvateľov, ktorí žijú v blízkosti Saltonského mora, ale aj zásoby vody v rieke Colorado. Na dokončenie procesu bude totiž potrebné obrovské množstvo vody.