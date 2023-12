Žena (58) je stále panna, odmietla 15 žiadostí na sobáš: Musela však dodržať túto podmienku...uf!

(Zdroj: YouTube/BBCWorldService)

LËPUSHË - Žena, ktorá sa zaviazala, že zostane pannou do konca svojho života, žije v albánskej divočine. Súčasťou tohto záväzku je tiež žiť ako muž, nosí preto mužské oblečenie aj účes. Údajne však núdzu o nápadníkov nemala; odmietla až pätnásť žiadostí na sobáš.

Dnes 58-ročná Duni zložila pred 35 rokmi sľub celibátu, čím sa navždy vzdala sexu. Stala sa tak tzv. Burrneshou, ako sú tieto ženy známe v Albánsku. To tiež znamená, že sa zaviazala žiť ako muž. Neidentifikuje sa ako transgender, ale okrem odmietania pohlavného styku musí nosiť mužské oblečenie a strihať si vlasy. Predtým, ako vstúpila do celibátu, ale odmietla niekoľko žiadostí na sobáš.

"Mala som veľa možností, ale chcela som byť slobodná a cítiť sa inak. Mala som príležitosť, pretože môj otec bol veľmi vzdelaný a otvorený, takže som mohla zostať slobodná. Všetkým mojim bratom a sestrám som povedala, nech sa neberú príliš rýchlo, nech si užijú život," povedala Duni. Burrneshou sa stala po tom, ako zomrel jej otec a na jej pleciach spočinula starostlivosť o súrodencov. Strata otca podľa nej znamená buď sa vydať za niekoho iného, alebo sa zaviazať k sľubu a slúžiť svojej vlastnej rodine, nie rodine niekoho iného.

To z nej urobilo aj hlavu domácnosti. V súčasnosti žije v Lëpushë - osade na vidieku v severnom Albánsku - v odľahlej chate len so svojím domácim miláčikom vlčiakom. Jej životný štýl nemusí imponovať každému, ale Duni je takto spokojná, pretože nikdy nemala záujem o sobáš. Keď bola mladá, muži neoslovovali priamo ženy, ale ich otcov. "Do nášho domu prichádzali rôzne rodiny, aby ma presvedčili k vydaju za ich synov. Vždy som povedala nie. Bola som veľmi silná, takže väčšina mužov sa ma bála, aj dnes sa ma boja," dodala.