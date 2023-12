Aj vy si myslíte, že opicu po pití ALKOHOLU zmierňuje toto? Omyl! Je to naopak, váš stav to zhoršuje

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vo všeobecnosti sú ľudia presvedčení o tom, že ak budú pri popíjaní alkoholu veľa jesť, budú sa na druhý deň cítiť lepšie. Skutočnosť je však iná; podľa lekára Hussaina Ahma môže jedlo spomaliť rýchlosť, akou telo metabolizuje alkohol, čo znamená, že mu trvá dlhšie, kým sa dostane z organizmu von. S týmto názorom súhlasí aj expert na výživu Clifford Stephan, ktorý uviedol, že jedlo následky pitia na druhý deň nezmierni.

(Zdroj: Getty Images)

Ale pozor! Pitie alkoholu nalačno je veľmi nebezpečné. "Keď pijete na prázdny žalúdok, veľká časť vypitého alkoholu rýchlo prechádza zo žalúdka do tenkého čreva, kde sa väčšina z neho vstrebáva do krvného obehu. Týmto sa zintenzívňujú všetky vedľajšie účinky pitia, ako napríklad schopnosť myslieť a koordinovať pohyby tela," uvádza portál Healthline. Ahmad vysvetlil, že jeden alkoholický nápoj dokáže telo spracovať za jednu až dve hodiny, ale viacero alkoholických nápojov spomaľuje rýchlosť, akou ich telo dokáže metabolizovať a vylúčiť a môže trvať až dvanásť hodín, kým úplne opustia krvný obeh. Po tom, ako sa tak stane, putuje alkohol do ďalších častí tela, pričom úplná detoxikácia môže trvať niekoľko dní.

(Zdroj: Getty Images)

Zhruba dvanásť hodín po konzumácii alkoholu ľudia začnú pociťovať opicu a niekedy aj trochu smútok. V ich tele totiž klesá hormón dobrého pocitu dopamín na nízku úroveň, čo môže ovplyvniť náladu človeka. Ďalšími typickými príznakmi opice sú smäd, bolesť hlavy, žalúdočno-črevné ťažkosti, poruchy spánku, citlivosť na svetlo a zvuk či zvýšený krvný tlak. Tí, ktorí sa chcú vyhnúť tomuto stavu, by nemali vôbec piť alebo by to mali aspoň obmedziť na minimum. Taktiež vám v tomto smere nepomôže ani káva či studená sprcha. "Veľa ľudí siahne po káve, aby sa pokúsili naštartovať svoj deň, ale káva môže byť nevhodná pre už aj tak podráždenú žalúdočnú sliznicu a ešte viac vás dehydruje," vysvetlil Stephan v rozhovore pre Daily Mail.

Ak zvyknete v stave opice siahať po voľne dostupných liekoch, tiež to podľa odborníkov nie je najlepšia voľba. Môžu síce pomôcť pri bolesti hlavy, ale zároveň môžu ešte viac podráždiť sliznicu žalúdka. Paracetamol by sa navyše nemal užívať s alkoholom, pretože škodí pečeni.