Škót zažil najdlhšiu opicu na svete: Neuveríte, ako dlho trvala! Predtým vypil 30 litrov alkoholu

GLASGOW - Tridsaťsedemročný muž zo Škótska zažil v roku 2006 najdlhšiu známu "opicu" na svete. Údajne predtým skonzumoval takmer tridsať litrov piva. Zaujímavé bolo najmä to, že jeho krvný tlak a telesná teplota boli úplne v poriadku. Napriek tomu lekári spozorovali zriedkavý syndróm.

Pravdepodobne každý už zažil nepríjemný stav po konzumácii príliš veľkého množstva alkoholu. Ľudovo sa mu hovorí opica. Jej príznaky väčšinou ustúpia do niekoľkých hodín. To sa ale nestalo v prípade istého Škóta z Glasgowa, ktorý opicu zažíval celé štyri týždne. V priebehu predchádzajúcich štyroch dní údajne vypil vyše 28 litrov piva, píše sa v štúdii zverejnenej v odbornom časopise The Lancet.

V minulosti nemal žiadne zdravotné problémy ani poranenia hlavy a pravidelne neužíval žiadne lieky. CT vyšetrenie mal tiež v poriadku, rovnako ako krvný tlak a telesná teplota. Poklep na chrbticu však poukázal na značný tlak na mozgu. Krvné testy tiež odhalili, že muž môže trpieť zriedkavým autoimunitným stavom nazývaným lupus antikoagulačný syndróm, pri ktorom protilátky omylom napádajú zdravé bunky.

Privolaný očný špecialista skontroloval pacientov zrak a identifikoval krvácajúce nervové vlákna. Vo všeobecnosti ale zistil len to, že pacient vypil príliš veľa alkoholu. Potom priznal, že niekoľko dní pil pivo, ktoré mu spôsobilo štvortýždňovú bolesť hlavy a rozmazané videnie. Trvalo celých šesť mesiacov, kým sa úplne zbavil príznakov opice, lekári mu museli nasadiť dlhodobú antikoagulačnú liečbu.