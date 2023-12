Ľudia idú do kolien z typov TURISTOV na slovenských horách: Do ktorej kategórie patríte vy?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Chodíte do hôr, či už za aktívnym pohybom alebo relaxom, ktorý po náročnej práci tak veľmi potrebujete? Pozrite sa s nami na typy turistov, na ktorých určite pravidelne narážate pri svojich potulkách našou prírodou. Do ktorej kategórie patríte vy?

Turistika patrí na Slovensku k najobľúbenejším aktivitám. Naša krajina má totiž v tomto smere veľa čo ponúknuť, preto mnohí Slováci využívajú voľné dni na to, aby načerpali sily v horách. Na stránke Tatry na Facebooku sa objavilo video, ktoré kategorizuje turistov do ôsmich skupín.

MEŠŤAN

Ako už názov napovedá, ide o človeka žijúceho v meste, ktorý vyrazí do prírody nevhodne oblečený a obutý. Zrejme si myslí, že v horách nájde vyasfaltované chodníky vhodné napríklad aj pre také lodičky.

FUNIČ

Osoba bez akejkoľvek kondičky, ktorá sa pristaví pri prvom kríku, pretože nevládze s dychom.

CHVASTAČ

Človek, ktorý všade bol a všetko zažil. Nič ho už podľa vlastných slov nedokáže prekvapiť a so všetkým si vie poradiť.

ZNAČKÁR

Turista, ktorý sa spolieha výsostne na turistické značenie. Bez neho nespraví ani krok, pretože sa bojí, že zablúdi a ocitne sa niekde, kde nechce.

TATKO FOTOGRAF

Človek, čo zastavuje každých pár metrov, len aby si spravil fotku. Vnímať prírodu cez displej telefónu ale určite nie je to pravé orechové.

NADŠENEC

Osoba nabitá energiou, ktorá chce toho stihnúť čo najviac za čo najkrajtší čas. Nerada si počas túry robí prestávky, a to dokonca ani na to, aby sa občerstvila. Ostatných ale takýto prístup môže značne iritovať.

VEČNÝ PINDAČ

Sťažuje sa stále a úplne na všetko. Raz mu vadí, že je hladný, druhýkrát zas potrebuje ísť na WC. Vždy sa nájde nejaký problém, na ktorý sa vie ponosovať a keď aj nie je, vymyslí si ho.

VYCHUTNÁVAČ

Zoznam uzatvára tzv. vychutnávač. Je to typ človeka, ktorý srší nadšením, vie si náležite vychutnať čerstvý horský vzduch a okolitú scenériu a aj o tom veľmi rád rozpráva.

Ľudia sa v diskusii podelili o svoje názory na to, do ktorej kategórie by sa zaradili. Viacerí priznali, že sú jednoznačne funiči. Jeden užívateľ zas vtipne podotkol, či video nemalo byť nahovorené "pražstinou", čím naráža na incidenty v slovenských horách, ktorých aktérmi sú českí turisti.