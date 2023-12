Žila v tom, že je chlapec, až kým jej nezačali rásť prsia: : Po otrase mozgu sa dozvedela krutú pravdu

(Zdroj: Instagram/emmalynndowd)

Dowdová z Connecticutu v USA odjakživa bola v tom, že je chlapcom, kým sa ako osemnásťročná nedozvedela pravdu. Vtedy jej rodičia povedali, že je hermafrodit s mužskými aj ženskými pohlavnými orgánmi. To znamenalo, že má ovariálne aj testikulárne tkanivo. Nevie, prečo sa ju rodičia rozhodli vychovávať ako chlapca, ale tvrdí, že teraz na tom už nezáleží.

"Keby som túto skúsenosť nemala, nemohla by som vidieť život mužskými očami, čo bolo niekedy mimoriadne užitočné. Keď som vyrastala, bolo to ťažké, pretože som mala pocit, že som iná ako ostatné deti," uviedla Emma v rozhovore pre Daily Star. Medzi rovesníkmi to nemala jednoduché. "Bola som šikanovaná, pretože si ľudia mysleli, že som gay. A stredná škola bola ťažká, pretože moje telo sa konečne rozhodlo ísť do puberty a vtedy som začala vidieť známky toho, že by som mohla byť žena."

Keď Lynn dostala prvú menštruáciu a začali sa jej vyvíjať prsia, dostala testosterónové tablety na zastavenie procesu. Až keď odišla na vysokú školu, uvedomila si, že jej anatómia je veľmi odlišná od anatómie ostatných mužov v šatni. Vtedy si vraj naplno uvedomila, že je žena. "Mala som zmiešané pocity; potvrdilo to moje vnútorné túžby a to, že nie som gay. Zároveň som bola zhrozená, keď som cítila, že svoj stav musím skrývať. Cítila som sa ako hybrid a čudák."

Celé roky potom žila ako muž, až do nehody v roku 2019, ktorá jej navždy zmenila život. Jedno ráno sa pošmykla, keď išla do ohrady po svojho psa a udrela si hlavu na PVC tyči, čím si rozrazila lebku. Lekár v nemocnici jej povedal, že poranenie hlavy oslabuje produkciu testosterónu v tele. Brala to ako znamenie na diskusiu o svojom stave. Počas zotavovania požiadala o nasadenie hormonálnej substitučnej terapie (HRT), aby sa zmenila na ženu.

"Keď mi lekári oznámili túto novinku, bola som zmätená, pretože som si myslela, že ide len o otras mozgu. Ale bola som aj šťastná, chystala som sa vstúpiť do nového života ako žena," prezradila. Nechala si narásť vlasy, opäť dostávala menštruáciu a mala vyvinuté prsia. Zmenila si aj meno na to, ktoré jej mama plánovala dať, ak by sa narodila ako dievča.