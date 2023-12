Dievčina dostala SMS od starej kamarátky zo školy: Absolútne ju rozzúrila! Nechcela veriť, čo od nej žiada

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mladá žena zdokumentovala na sociálnej sieti históriu komunikácie so svojou kamarátkou zo školy, informuje 7NEWS. Nemilo ju prekvapilo, keď od nej dostala správu, v ktorej od nej pýta peniaze, a to takmer rok po tom, čo spolu naposledy hovorili. "Skoro rok si sa so mnou nerozprávala a teraz si chceš odo mňa požičať peniaze?" pýta sa. Jej priateľka vysvetlila, že v dôsledku chronického ochorenia utrpela čiastočnú stratu zraku. "Prepáč, len som naozaj potrebovala niečo, čo je dôležité. Inak by som to nežiadala. Päť mesiacov som bola v nemocnici kvôli zraku a nič som nevidela. Teraz vidím len na štvrtinu ľavého oka. Mala by si byť vďačná, že vidíš," pokračovala.

Kamarátka potom vraj zatlačila na city a povedala jej, že si vôbec neuvedomuje, aké je pre ňu všetko zložité. Autorka príspevku sa však nenechala obviňovať a odpísala: "Ale ja ti aj tak nepožičiam. Okrem toho nemám peniaze, ktoré by som mohla požičať." Druhá žena zareagovala slovami: "Fajn, tak potom nebudem mrhať poslednými dátami. Nemám žiadny kredit."

Na mojom mieste by si nevydržala ani deň

Konverzácia sa ale zvrtla a priateľka znovu slovne zaútočila. "Je to hrubé. Na mojom mieste by si nevydržala ani deň. Prepáč, že môj život nie je dokonalý a nekontaktovala som ťa, ale sotva som niekoho kontaktovala, keď som bola v zlom stave." Druhá žena odmietla ustúpiť a bránila sa: "Som hrubá? Nehovorila si so mnou od decembra minulého roka a potom si mi z ničoho nič napísala správu, v ktorej sa ani nepýtaš, ako sa mám, ani nič podobné a rovno odo mňa pýtaš peniaze. Chápem, že máš zdravotné problémy, ale to neznamená, že je to v poriadku."

Žena zdieľala výmenu sms správ v skupine na Facebooku a pýtala sa, či sa zachovala rozumne alebo nie. "Takže sa len pýtam, či som zlá. Kamarátka, s ktorou som pred desiatimi rokmi chodila do školy, mi dnes ráno náhodne napíše, či si môže požičať peniaze. Nemám pravdu, keď som reagovala tak, ako som reagovala?" Mnohí ľudia sa postavili na jej stranu a ocenili, že si stojí za svojím. "Páči sa mi, ako sa v tebe snažila vyvolať pocit viny, keď povedala, že by si mala byť vďačná za svoj zrak," uviedol jeden užívateľ. "Vaše odpovede sú oveľa krajšie, než by boli tie moje. Ktorý 'priateľ' to robí?" píše sa v ďalšom komentári.

Súcit a empatia sú veľmi dôležité

Objavili sa však aj opačné názory. Autor jedného z nich napísal: "Mohla si byť trochu empatickejšia. Nemyslím si, že by si jej mala požičať peniaze, ale súcit a empatia sú veľmi dôležité." Iní sa podelili o svoje vlastné skúsenosti. "Ľudia ma neustále prosia o peniaze, pracujem na polovičný úväzok a som slobodná mama dvoch detí. Sotva si môžem dovoliť nájom, nie ešte, aby som rozdávala almužnu," posťažovala sa užívateľka.