Psychologička radí: Šesť vecí, o ktorých by ste nikdy nemali písať v SMS správe

LONDÝN - Podľa psychologičky by sme mali viac zvažovať obsah textových správ a niektoré veci v nich vôbec neuvádzať. Sú totiž situácie, kedy je lepšie použiť ústnu komunikáciu než písomnú, a to z viacerých dôvodov. Niektoré vás možno prekvapia.

Britská psychologička Francesca Tighineanová upozorňuje na šesť vecí, ktoré by sme nikdy nemali posielať prostredníctvom SMS správ. Vo svojom virálnom TikTok videu zároveň vysvetľuje, prečo je to tak.

SŤAŽNOSTI

Ľudia robia podľa odborníčky chybu, ak sa sťažujú na ťažký deň v práci alebo na člena svojej rodiny. Ak ich niečo trápi, je lepšie to povedať ako napísať. "Bez toho, aby niekto počul váš hlas, nedokáže odlíšiť, či máte veľký alebo malý problém."

URÁŽKY

Tighineanová odporúča vyhýbať sa aj posielaniu urážok. V budúcnosti to totiž môžete ľutovať, lebo to zostane napísané navždy.

OSPRAVEDLNENIA

Je ťažké prehltnúť svoju hrdosť a ospravedlniť sa osobne, preto mnohí ľudia radšej posielajú prejavy ľútosti písomnou formou. Lepšie je však ospravedlniť sa ústne. Psychologička zároveň ponúka alternatívny návrh na prípadnú SMS, ktorá môže byť v tejto situácii nápomocná. "Dlhujem vám ospravedlnenie. Môžeme sa dnes večer porozprávať?"

PREKVAPENIA

Ak ste niekedy dostali textovú správu obsahujúcu nečakané prekvapenie, možno ste iba neveriacky hľadeli na telefón a premýšľali, čo bude ďalej. To je dôvod, prečo by sme nikdy nemali posielať takéto správy, pričom je úplne jedno, či sú dobré alebo zlé. Dokonca aj tie pozitívne, ako napríklad ‚myslím, že ťa milujem‘, je lepšie odovzdať osobne.

ZNEPOKOJUJÚCE SPRÁVANIE

Keď komunikujete s kamarátom a on spomenie niečo, čo sa vás dotklo, môže byť ťažké odolať doplňujúcim otázkam. Tighineanová však odporúča nechať si výsluch na inokedy. "Dajte mu príležitosť neskôr všetko vysvetliť bez toho, aby ste sa spoliehali na schopnosti v písaní textových správ."

TAJOMSTVÁ

Ak máte nejaké tajomstvo, nemôžete sa spoľahnúť na to, že zostane iba v telefóne. Rovnako ako urážky, aj toto je niečo, čo tam bude navždy a môže to vidieť hocikto. Vždy zvážte riziko a uvedomte si, že vaša textová správa sa môže dostať k nesprávnej osobe. Mnohí užívatelia psychologičke za tieto rady poďakovali. "Všetko sú to skvelé tipy! To je dôvod, prečo vo všeobecnosti nie som fanúšikom textových správ pri zoznamovaní sa s niekým. Veľa slov je nepochopených," uviedol jeden z nich. Ďalšia osoba napísala, že si spomína na svoju najhoršiu SMS, ktorá obsahovala všetkých šesť spomínaných vecí.