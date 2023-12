Na pláž sa vyplavujú tajomné čarodejnícke fľaše: Vedci sa ich boja otvoriť, dnu má byť údajne toto!

Hoci hovorí, že sa ich nebojí, nechce riskovať otvorenie jednej z nich po tom, čo počul, že obsahujú kúzla. Jeho manželka súhlasí a odmieta ich pustiť do svojho domu. Tí, ktorí boli dosť odvážni na to, aby ich otvorili, tvrdia, že obsahujú všetko od vlasov po nechty a dokonca aj telesné tekutiny. Predstavitelia Úradu pre vedu a spoločnosť na McGill University priblížili, že počas 16. a 17. storočia čarodejnice verili, že ich kúzla dokážu vyliečiť choroby a odvrátiť zlo. "Zlé kúzla by sa dali odohnať uväznením v čarodejníckej fľaši, ktorá, ak je správne pripravená, môže odrážať samotné kúzlo a zároveň mučiť čarodejnicu."

Tunnell vo videu na YouTube vysvetlil, že existuje mnoho ďalších dôvodov, prečo ľudia vyrábajú takéto fľaše. "Niektoré fľaše s kúzlami slúžia na ochranu. Vykonávajú rituál, pri ktorom majú kadidlo a fajčia a podobne. Niekedy to robia zo zdravotných dôvodov, pre šťastie."

Experti urobili kvalifikované odhady o pôvode týchto vyplavených predmetov na základe počasia, prílivu a odlivu. Nepredpokladajú, že pochádzajú z USA. Niektoré z fliaš boli tenké a vyrobené na Haiti a mali na sebe stopy po korytnačom uhryznutí.