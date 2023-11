Dvojica našla na pláži fľašu s odkazom: Okamžite oľutovali, že ju otvorili! Hrôza, čo našli vo vnútri

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Crystal a Rick boli nedávno na prechádzke so svojimi psami na pláži v severnom Queenslande, keď si všimli fľašu. "Videli sme vyplavenú fľašu. Zdá sa, že je v tom nejaký odkaz," hovorí vo videu Rick.

Mladík premýšľal, ako sa dostane k odkazu. Nakoniec vytriasol obsah fľaše na piesok. Až potom si uvedomili, čo urobili. Cez sklo si totiž mohli prečítať odkaz, na ktorom stálo: "Tu leží popol Geoffreyho." To, čo vytriasli von, bol teda popol zosnulého. V odkaze ďalej stálo: "Ak ma nájdeš, hoď fľašu do odlivu, aby som mohol pokračovať v ceste."

Jeden užívateľ napísal: "Zdá sa, že jeho cesta sa skončila dvakrát." Ďalší zavtipkoval a privítal Geoffreyho v Austrálii. Mnohí ale priznali, že im nie je do smiechu. "Vsypte to naspäť. Nikto sa to nikdy nedozvie," poradila jedna osoba, načo pár reagoval, že presne to urobili. Napriek tomu priznali, že sa kvôli tomu, čo sa stalo, cítia zle.