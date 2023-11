Najpodivnejšia OTÁZKA z pracovného pohovoru baví internet: Dokázali by ste na ňu odpovedať?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Dostať sa na vychytené pracovné pozície môže byť ťažké. Spoločnosti si neustále osvojujú inovatívne metódy pohovorov, aby zamestnali len tých najlepších uchádzačov. Nezvyčajná otázka jednej firmy však dobre pobavila internet. Na prvý (a zrejme aj na druhý) pohľad totiž nemá nič spoločné s inzerovanou pozíciou.

Na Instagrame bola zverejnená fotka jednej úlohy v rámci pracovného pohovoru. "Čo by ste urobili so slonom, ktorého nemôžete predať ani darovať?" Táto teraz virálna otázka poukazuje na nekonvenčný prístup niektorých spoločností. Príspevok získal množstvo reakcií.

Jeden z užívateľov sociálnej siete napísal: "Jednoduchá odpoveď. Zobral by som toho slona a našiel by som cirkus ochotný ho vycvičiť a zaplatiť mi zakaždým, keď použijú môjho slona. Takto môžem zarobiť pasívny príjem zo slona, ktorého som dostal."

Ďalšia osoba zavtipkovala, že by slonovi nalakovala nechty a chvost na červeno a schoval ho do čerešňového stromu. "Posypal by som ho soľou a korením a piekol na 225 stupňoch 127 hodín," napísal niekto iný.