Šesť desivých spôsobov, ako chladné počasie ovplyvňuje naše telo: Zimný penis aj mŕtvica!

Nie je prekvapením, že v chladnom počasí trápi mnohých ľudí chrípka. Ako ale upozornili odborníci, s klesajúcimi teplotami ste vystavení aj ďalším zdravotným komplikáciám, ktoré zahŕňajú napríklad bolesti chrbta, ale aj takzvaný zimný penis. Niektorým dokonca môže hroziť zvýšené riziko mŕtvice či infarktu. Tu je šesť neočakávaných spôsobov, ako môže chladné počasie ovplyvniť vaše telo:

Zimný penis

Niektorým mužom sa stáva, že ich penisy sa počas chladného obdobia zmenšia. Podľa doktorky Sarah Jarvisovej to nie je žiadny mýtus. Súvisí to so stiahnutím krvných ciev v končatinách, keď sa ochladí, aby presmerovali prietok krvi do životne dôležitých oblastí, čiže do vnútorných orgánov. "Vieme, že semenníky majú v chlade tendenciu zmenšovať sa, ale môžu byť tiež vytiahnuté vyššie do mieška. Nie je to trvalá zmena, ak sa zahrejete, vráti sa to do normálu." povedala Jarvisová.

Podľa profesora a riaditeľa Centra učenia klinickej anatómie na Lancasterskej univerzite Adama Taylora ide o prirodzenú reakciu tela. Veľkosť penisu sa zmenší, aby bol bližšie pri tele, ktorého teplota je vyššia. "Podobná zmena sa deje so semenníkmi, ktoré sa pri chladnom počasí priťahujú bližšie k telu, aby zostali v teple," vysvetlil. Ak je však penis príliš dlho vystavený teplotám pod nula stupňov, hrozí poškodenie tkaniva.

Omrzliny

Omrzliny najčastejšie postihujú časti tela, ktoré sú vystavené chladnému počasiu, čiže nos, uši, líca, bradu, prsty na rukách alebo nohách. Postihnuté časti sú najprv chladné a bolestivé, niekedy v nich človek pociťuje pulzovanie. Dlhodobé vystavenie chladu vedie k poškodeniu tkaniva. Postihnutá oblasť môže byť tvrdá a zamrznutá, po rozmrazení sčervenie a vytvoria sa na nej pľuzgiere. V takomto prípade ide o povrchové omrzliny, ktoré postihujú vrchné vrstvy kože a tkaniva. Koža sa stáva bielou, modrou alebo škvrnitou a ako sa zahrieva, pľuzgiere naplnené krvou sa menia na husté čierne chrasty. Je pravdepodobné, že tkanivo odumrie, ak omrzliny postúpia do tohto štádia. V taktomto prípade je tkanivo potrebné odstrániť, aby sa zabránilo infekcii.

Krvné zrazeniny

Nie všetky zdravotné problémy súvisiace s chladom sú spôsobené vystavením mrazu. Dôležitá je aj teplota vášho domova, keď sa vonku ochladí. Agentúra pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva (UKHSA) uviedla, že organizmus neustále bojuje o to, aby udržal vnútornú teplotu na úrovni zhruba 37,5 stupňa a ochránil tak bunky a orgány pred poškodením. Keď nám začne byť zima, krv zhustne, čo môže viesť k jej zrážaniu. Krvné zrazeniny môžu mať vážne následky, ak sa neliečia. Hrozia nebezpečné zdravotné komplikácie, ako sú mŕtvica a infarkt. Ak môžete, vykurujte svoj dom alebo konkrétne miestnosti, v ktorých trávite veľa času, aspoň na 18 stupňov. Dôležité je tiež pravidelne sa hýbať, pretože aj dlhé sedenie môže viesť k zrážaniu krvi.

Problémy s dýchaním

Počas chladných zimných nocí je dôležité, aby bol interiér vykúrený. Dýchanie studeného vzduchu počas spánku totiž môže škodiť vášmu zdraviu, pretože zvyšuje riziko infekcií hrudníka. Studený vzduch môže spôsobiť zúženie dýchacích ciest, zvýšenie množstva hlienu, ktorý produkujete a tým sťažiť dýchanie. Okrem toho tiež môže podráždiť vaše dýchacie cesty.

Znížená imunita

Chlad môže ovplyvniť schopnosť vášho tela bojovať proti infekciám. Hoci studený vzduch môže sťažiť boj proti infekciám dýchacích ciest, ako sú prechladnutie a chrípka, netreba sa úplne vyhýbať pohybu na čerstvom vzduchu, a to ani v zime. Práve vystavovanie sa chladnejšiemu počasiu môže pomôcť k nadobudnutiu lepšej imunity, a tým pádom lepšej reakcii organizmu pri respiračných ochoreniach.

Bolesť chrbta

Ak máte pocit, že bolesť v krížoch sa zhoršuje, keď je vonku chladno, máte pravdu. Experti z nemocnice Johns Hopkins Medicine v Marylande uviedli, že bolesť chrbta môže súvisieť s barometrickým tlakom a vonkajšou teplotou. "Zmeny tlaku môžu niekedy spôsobiť bolesť artritických kĺbov vrátane chrbtice." Kĺby reagujú na prostredie, pričom chlad ich robí tuhšími a náchylnejšími na zranenia.