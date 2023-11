Experti varujú: Od októbra do marca hrozí väčší výskyt týchto neduhov! Zabránite im užívaním tohto doplnku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Na to, aby vaše telo fungovalo správne, potrebuje množstvo vitamínov. Tie sú dôležité najmä v chladnom počasí. Existuje jeden konkrétny vitamínový doplnok, ktorý by ste mali užívať denne. Redukuje únavu, bolesti svalov či chrbta, ale tiež sa postará o zdravie vašich vlasov.

Dni sú čoraz tmavšie a počasie chladnejšie. Niet divu, že pre mnohých je toto ročné obdobie ťažké. Ak nechcete upadať do zlej nálady a chcete posilniť svoju imunitu, začnite užívať vitamín D. Je dôležité ho dopĺňať najmä v období medzi októbrom a marcom, pretože práve v týchto mesiacoch je slnečného žiarenia najmenej.

"Počas jesene a zimy je potrebné prijímať vitamín D zo stravy, pretože slnko nie je dostatočne silné na to, aby si ho telo dokázalo vyrobiť. Ale keďže je pre ľudí ťažké získať dostatok vitamínu D len z potravy, každý by mal zvážiť užívanie denného doplnku s obsahom 10 mikrogramov vitamínu D počas jesene a zimy," uvádza sa na stránke britskej Národnej zdravotnej služby NHS. Nedostatok vitamínu D môže viesť množstvu zdravotných problémov, varujú experti zo spoločnosti Simply Supplements.

Únava

Ak sa cítite nezvyčajne unavení alebo letargickí, môže to byť skorý varovný signál, že vám chýba vitamín D. "Nedostatok vitamínu D je často prehliadaný ako potenciálna príčina únavy, môže však výrazne znížiť hladinu energie a spôsobiť problémy so spánkom," uviedli odborníci.

Bolesť kostí a dolnej časti chrbta

Vitamín D je úzko spätý so vstrebávaním vápnika a jeho nedostatok môže oslabiť kosti. To môže mať za následok bolesti kostí, najmä tých, ktoré nesú váhu, ako je chrbtica. To je dôvod, prečo je oblasť dolnej časti chrbta obzvlášť náchylná na bolesť a nepohodlie.

Bolesť svalov

Ukázalo sa, že vitamín D je mimoriadne dôležitý pre optimálnu funkciu svalov, pretože hrá dôležitú úlohu pri regulácii svalovej kontrakcie a relaxácie. To zaisťuje, že svaly fungujú efektívne a bez toho, aby sa zbytočne namáhali. Nedostatok vitamínu D je úzko spojený so zvýšeným zápalom, ktorý prispieva k bolestiam svalov.

Časté ochorenia

Imunitný systém potrebuje vitamín D, aby podporil svoju funkciu a pomohol vášmu telu udržať na uzde choroby. To znamená, že u ľudí s nízkou hladinou vitamínu D je väčšia pravdepodobnosť prechladnutia, infekcií a chrípky. Ak sa teda ocitnete v začarovanom kruhu choroby, na vine môže byť práve nedostatok vitamínu D.

Strata vlasov

Ak vaše telo nemá dostatok vitamínu D, môže dôjsť k vypadávaniu vlasov. Je to preto, že nedostatok vitamínu D môže narušiť normálnu funkciu keratinocytov, a tým pádom tiež narušiť prirodzený cyklus rastu vlasov. To môže mať za následok znížený rast vlasov a zvýšené vypadávanie.

Zhoršené hojenie rán

Vitamín D pomáha vášmu telu opravovať a regenerovať tkanivá. Ak sa poraníte a hojenie trvá dlhšie ako zvyčajne, potom to môže naznačovať, že vaše hladiny vitamínu D sú príliš nízke.