Ľudia, ktorí boli v kóme, odhalili, čo počas nej zažili: Z ich spovedí naskakujú zimomriavky

NEW YORK - Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké to je byť v kóme? Nanešťastie, mnohí to zažili na vlastnej koži. O svoje skúsenosti sa podelili na Reddite. Kým niektorí tvrdili, že počuli ľudí okolo seba, jeden z užívateľov uviedol, že žil alternatívny život.

Mnoho ľudí, ktorí prežili kómu, hovorí, že jednou z najdesivejších vecí bol proces prebúdzania. Je to dlhý boj o prebudenie vašej mysle predtým, ako začnete ovládať svoje telo. Počas tohto stavu väčšina pacientov uvádza, že do určitej miery počujú, čo sa okolo nich deje. Na Reddite sa objavilo niekoľko príbehov o tom, aké to je byť v kóme.

Môžete sa zobudiť a neovládať svoje telo

Istý užívateľ prezradil, že bol šesť týždňov v medicínsky vyvolanej kóme. Jasne si pamätá, ako niekoľkokrát zažil bdelý stav, ale iba v hlave. "Aký to bol zážitok? Bolo to nanič," napísal v príspevku. Keď zažil bdelý stav v mysli, netušil, čo sa stalo. Bol pri plnom vedomí, vedel, kto je, ale nemohol otvoriť oči, pohnúť svalmi ani hovoriť. "Prvýkrát, čo sa to stalo, to bolo strašné. Začal som panikáriť a na chvíľu som si myslel, že som mŕtvy." Uvedomil si, že nemôže nič urobiť. Vedel, že ak sa neupokojí, zblázni sa a nikto mu nepomôže. Počúval cvakanie lekárskych prístrojov a snažil sa na ne sústrediť. Potom sa započúval do monotónneho a opakujúceho sa zvuku. Sústredil sa naň, až kým nakoniec opäť nezačal driemať.

Počujete ľudí okolo seba

Ďalší chlapík prehovoril o tom, že keď mal sedem rokov, zasiahol ho výbuch na dvore. V nemocnici ho lekári uviedli do kómy, aby zvýšili jeho šancu na prežitie. "Pamätám si niekoľko vecí, ktoré sa stali, keď som bol v spomínanej kóme. Pamätám si, ako mi môj otec čítal siedmu knihu Domu na čarovnom strome a pamätám si, že som počul výkriky nových pacientov, ktorí prišli." Nemohol sa však vôbec hýbať, a tak nedokázal rodine a lekárom naznačiť, že ich počuje.

Myslíte si, že ste zomreli

Užívateľ s prezývkou Tinman556 strávil osem dní v kóme. Premýšľal nad tým, či náhodou neumrel. "Nemohol som otvoriť oči a bol som na zdravotníckom nafukovacom matraci, takže som mal pocit, že sa vznášam. To ma priviedlo k myšlienke, že som zomrel a pamätám si, že som si myslel, že to nebolo také zlé. Premýšľal som, či ma môj otec príde nájsť." Keď si uvedomil, že je stále nažive, myslel si, že sa zranil v nejakom boji a obával sa, že jeho žena nemusí vedieť, že je stále nažive. Pokúšať sa komunikovať so sestričkami, ale kým bol intubovaný a pod vplyvom liekov, to bolo veľmi ťažké. "Neskôr som sa od manželky dozvedel, že tam bola celý čas. Okamžite som sa vraj upokojil a spolupracoval, keď ma držala za ruku a spievala mi," spomína si.

Môžete žiť život v alternatívnej realite

Iná osoba opísala, ako bol jej otec asi dva mesiace v kóme. "Nedávno sme sa o tom celom bavili a on mi povedal, že sníval/halucinoval, že žije desať rokov a za ten čas robil všeličo. Povedal, že to bolo veľmi živé a niekoľkokrát sa počas toho prešiel krajinou." Po zotavení sa otec priznal, že ho vždy rozhodí, keď natrafí na ľudí, ktorých dlho nevidel. Kvôli alternatívnemu životu počas kómy predpokladal, že zostarli o desať rokov.

Je to ako žmurknutie

Po autonehode, pri ktorej si udrela hlavu, bola ďalšia užívateľka tri dni v kóme. Spomína si len na to, ako šoférovala, potom uvidela fialovú farbu a zobudila sa až o tri dni neskôr. "Nie je to ani ako spánok, pretože keď sa zobudíte zo spánku, viete, že ste spali. Je to ako žmurkanie; jednu sekundu niečo robíte a ďalšiu sekundu robíte niečo úplne iné." Matne si vraj pamätá na to, že sedela za stolom s roztomilým mužom, ktorý jej utieral nos a veľmi to bolelo. "Myslím, že to bolo predtým, ako som po nehode upadla do kómy," dodala žena.