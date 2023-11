Manažér krčmy žije v strachu, vraj ho sužuje duch: Takmer ho zabil! Bojí sa dokonca aj odborníčka

(Zdroj: Instagram/crowncheshire)

Nigel Ramsay (59), manažér The Crown Inn v Lower Peover, tvrdí, že krčma je centrom paranormálnych aktivít. Presvedčil ho o tom incident v pivnici, kedy mu z ničoho nič spadla na hlavu kovová tyč. Skončil v nemocnici s krvácaním do mozgu.

"Počas môjho prvého týždňa som bol v zadnej pivnici a železná tyč spadla z háku a zasiahla ma do stredu čela. Spôsobilo mi to krvácanie do mozgu. Vtedy som si myslel, že to bola asi len nehoda, ale to bol začiatok udalostí," prezradil Brit. Pravidelne bol tiež svedkom toho, ako v hostinci padajú poháre a stoličky sa pohybujú samé od seba. "Keď prechádzam dverami, počujem zvuky ako ‚pšššš‘. Vidím, že sa poháre kývajú bez zjavného dôvodu."

Nigel preto oslovil médium Deborah Daviesovú, ktorá viedla vyšetrovanie s Linzi Steerovou z organizácie Ghosts of Britain a výsledok zdieľala naživo na Facebooku. Deborah povedala, že sa musela vrátiť a vyčistiť miesto po tom, čo si vypočula najmrazivejší záznam, aký kedy počula. Ramsaymu poradila, aby v podniku nebol nikdy sám. Jeho história a miestne tradície naznačujú, že tu straší duch dievčaťa, ktoré bolo zavraždené.

Daviesová si myslí, že tam straší aj duch muža, ktorý je pravdepodobne vrahom, informuje Manchester Evening News. Nigel zistil, že v decembri 1821 v krčme zomrela sedemročná Maria Rathboneová. V mrazivej zime ju údajne poslali do obchodu, stratila sa a nikto ju nepustil dnu. Dievčinu našli mŕtvu 400 metrov od krčmy so slaninou pod pažou.

Ramsay priznal, že po vyšetrovaní ostal poriadne vydesený. "Som rímskokatolík, kresťan, chodím do kostola každý týždeň, takže som takýmto veciam vôbec neveril, ale vyšetrovanie naozaj zmenilo môj názor," uviedol s tým, že na nahrávke počul, ako Maria hovorí, že bola zavraždená.

Deborah sa chce vrátiť a pomôcť zúfalému manažérovi zbaviť sa nepríjemného ducha. "Povedala, že za tie roky, čo je médiom, to bol ten najstrašnejší duch, o akom kedy počula," priblížil Nigel. Videá z vyšetrovania sa stali virálnymi, vďaka čomu sa vraj mnoho ľudí teraz pýta, či môže zostať v krčme, aby videli duchov.