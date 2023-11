Hrôzostrašný incident u pornohviezdy: Sexovala s priateľom, keď sa do jeho penisu zahryzol... AU!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SYDNEY - Austrálska pornohviezda Dani Dabellová porozprávala o nedávnom traumatickom incidente, keď obrovský had napadol jej priateľa. Uhryzol ho priamo do genitálií. Našťastie ho vážne nezranil, takže jeho mužstvo by malo opäť plne funkčné.

Vo videu, ktoré Dabellová zverejnila na Instagrame, hovorí: "Chcem vám predstaviť Betty. Je to moja krajta kobercová. Je asi dva metre dlhá. Až do dnešného dňa som nikdy nemala problém s tým, že by niekoho uhryzla alebo s čímkoľvek iným." Na záberoch má pornohviezda okolo krku omotaného obrovského hada. Spolu so svojím priateľom nedávno nakrúcali pikantné zábery, keď sa stalo niečo naozaj strašné.

Keď dvojica skončila, mladík išiel do sprchy, no priateľke spomenul, že by si chcel podržať jej hada. Dani mu ho teda položila okolo krku a tiež zamierila do kúpeľne, aby sa osprchovala. Zastavil ju však obrovský výkrik. Otočila sa a videla, že had sa zahryzol do mužovho penisu. "Po niekoľkých minútach sme ju dokázali odtiahnuť preč a dala som ju späť do jej ohrady. Všade bola krv, takže sme to všetko vyčistili," priblížila blondínka. Následne skontrolovala priateľov úd, či v ňom nezostali žiadne hadie zuby.

Viacerí užívatelia poznamenali, že tento príbeh znie ako nočná mora. Niektorí sa zaujímali o stav pohryzeného muža. "Ach, dúfam, že je v poriadku a dúfam, že aj Betty je v poriadku," napísal jeden z komentujúcich.