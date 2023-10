Čarodejnica (33) uvrhla kúzlo na penis kamarátkinho expriateľa: Pozrite, čo to s ním spravilo!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tridsaťtriročná Alexa Thompsonová zo škótskeho Aberdeenu praktizuje čarodejníctvo celý svoj život, keďže vyrastala v pohanskej domácnosti. Pre výstredný pôvod bola šikanovaná. Teraz však svoje magické znalosti naplno využíva v bežnom živote. Okrem kúziel na šetrenie peňazí, ktoré jej údajne pomohli ušetriť 5000 libier (5770 eur) za šesť týždňov, sa zahráva s bývalým partnerom svojej priateľky a jeho mužnosťou, informuje Daily Star.

Majiteľka pekárne začala čarovať ochranné kúzla v mene pomsty po tom, čo sa mladík rozhodol tráviť čas so svojou novou partnerkou a nie so svojimi deťmi. Alexa sa teda rozhodla, že mu dá poriadne zabrať. Pomocou kúzel spôsobila, že pokým sa muž nestane lepším otcom, bude mať problémy s erekciou. Využila pritom bábiku, ktorú zapálila a jej sčernené pozostatky nechala na mužovom prahu.

"Kamarátka zažila so svojím bývalým, ktorý je otcom jej detí, naozaj ťažké časy. Prišla ku mne naozaj naštvaná a povedala, že ich vôbec nenavštevuje a chce chodiť len za svojou novou priateľkou. Povedala som: ‚Nechaj to na mňa.‘ Urobila som malú bábiku a napichala som špendlíky do rozkroku, hlavy a srdca a urobila som kúzlo," priblížila Alexa. Verí, že zasahovanie do mužnosti nebolo prekliatím, ale ochranným kúzlom.

Ukázalo sa, že to prinieslo úspech. Chlapík teraz vraj trávi menej času so svojou novou partnerkou a zlepšil svoje správanie voči deťom a ich matke. "Ani ma to nič nestálo, bábika bola vyrobená z trávy z mojej záhrady," dodala Thompsonová, ktorú do tajov čarodejníctva zaučil jej starý otec. Praktizujú ho aj jej rodičia a bratranci.