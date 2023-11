Tri otázky, ktoré by ste sa mali spýtať na prvom rande partnera: Takto odhalíte jeho skryté emócie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LOS ANGELES - Podľa koučky Sabriny Zoharovej z Los Angeles existujú tri konkrétne otázky, ktoré by ste mali položiť na prvom rande svojmu potenciálnemu partnerovi či partnerke. Podľa nej ide o skvelú pomôcku, ako spoznať daného človeka zvnútra a odhaliť jeho emócie, čo vám pomôže zistiť, či budete chcieť v stretávaní s ním pokračovať.

Na to, aby ste odhadli emocionálnu dostupnosť a hĺbku inej osoby, stačia podľa Zoharovej tri otázky, ktoré by ste sa mali opýtať na prvej schôdzke. Pomôžu vám totiž hlbšie spoznať potenciálneho partnera. Odborníčka na randenie tvrdí, že by ste mali zabudnúť na otázky typu "Kde si vyrastal/a", "Čo robíš za prácu?" či "Aké sú tvoje koníčky?", pretože prostredníctvom nich nezistíte veľa. Oveľa lepšie je pýtať sa na predchádzajúci vzťah, dôvody randenia a záujem o povolanie.

Ako sa skončil tvoj posledný vzťah?

Sabrina vo videu na TikToku vysvetľuje, že ide o prvú dôležitú otázku, ktorú treba položiť. Správne je spýtať sa nielen na to, ako sa skončil posledný vzťah, ale aj na to, čo z neho zistil váš spoločník sebe. Táto otázka sa netýka bývalého partnera, ale skôr zistenia aspektov, ktoré viedli k rozchodu. Ďalšie veci, na ktoré sa treba zamerať, sú prevzatie zodpovednosti za svoje činy alebo obvinenia bývalého partnera zo všetkého, čo sa vo vzťahu pokazilo.

Aké sú tvoje zámery pri randení?

Druhú otázku možno položiť dvoma spôsobmi. Buď sa priamo zaujímate, aké sú zámery vášho potenciálneho partnera, alebo sa spýtate: "Ako si predstavuješ, že do tvojho života zapadne partner?" Je kľúčové zistiť to vopred, aby ste z dlhodobého hľadiska vedeli, či ide o zhodu medzi správaním a slovami. "V istom zmysle je dôležité opýtať sa niekoho, čo vlastne hľadá alebo na čo má kapacitu. Niekto môže povedať, že chce vzťah a môže ho aj naozaj chcieť, ale to neznamená, že ho chce s vami alebo že ho chce s vami tak, ako ho chcete vy," uviedla Zoharová.

Na čom pracuješ a čo ťa veľmi baví?

"Túto otázku milujem preto, lebo vám môže pomôcť zistiť, či má daná osoba vôbec dostatok času, energie alebo priestoru na vzťah," hovorí koučka. Ako príklad uvádza rande, na ktoré išla, keď dotyčný človek pracoval na celovečernom filme a niekoľko mesiacov mal byť na cestách. Vďaka tejto otázke zistili, že načasovanie nie je správne. "Niekedy majú ľudia naozaj tie najlepšie úmysly, keď idú na rande. Lenže potom, keď sa s vami stretnú a nastane realita, začnú sa diať rôzne veci. Preto je dôležité viesť otvorený dialóg."

Sú aj ďalšie veci, na ktoré si treba dávať pozor

V inom videu Zoharová upozorňuje, že okrem toho, ako osoba na rande odpovedá na otázky, hovorí aj iné veci, ktoré môžu byť varovnými signálmi. Prvá z nich je, keď povie, že nehľadá nič vážne. Títo ľudia otvorene hovoria, že nechcú vzťah a je veľká pravdepodobnosť, že vás to zraní. Ďalšia vec, na ktorú si treba dávať pozor, znie: "Si pre mňa príliš dobrý." Každý túži po najlepšej verzii partnera, ale takýto postoj znie ako identifikácia ceny a ľudia, ktorí takto hovoria, sa vás buď budú chcieť držať ako o život, alebo sa v určitom okamihu rozhodnú, že už nie ste dostatočne cenný a odídu. Taktiež spozornite, keď niekto tvrdí, že všetci jeho bývalí sú blázni bez toho, aby prevzal akúkoľvek zodpovednosť.