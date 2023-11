HÁDANKA svietiacich žiaroviek: Zistite do 10 sekúnd, ktorá je zapojená do elektriny

(Zdroj: Instagram/opticalillusionss)

LONDÝN - Optické ilúzia ľahko oklamú nielen oči, ale aj mozog. Kvôli tomu občas vidíme aj to, čo nie je skutočné. Ak obľubujete rôzne hádanky, pozorne sa zadívajte na obrázok. Vašou úlohou bude zistiť, ktorá žiarovka má svoju zástrčku.

Kto by nemal rád optické ilúzie? Nielenže sa pri nich zabavíte, no tiež precvičíte svoj mozog, čo vedie k jeho lepšiemu fungovaniu. Príkladom je aj optická ilúzia, ktorá sa objavila na Instagrame. Na obrázku sú zobrazené tri žiarovky a tri zástrčky. Ich káble sú však poriadne zamotané a vy musíte prísť na to, ktorá zástrčka patrí k príslušnej žiarovke. Je tu však jeden háčik - iba jedna žiarovka naozaj vedie k zástrčke.

Mnoho ľudí sa v komentároch podelilo o svoje odpovede. Jeden užívateľ však podotkol, že obrázok nedáva zmysel. "Ospravedlňujem sa, ale ako ostatné dve žiarovky svietia bez toho, aby boli pripojené do siete?" pýta sa vtipne.

Kým niektorí tvrdili, že žiadna zo žiaroviek nie je pripojená k zástrčke, iní sú presvedčení o tom, že prvá a druhá zľava nie sú k nej pripojené, no posledná, tretia, áno. Ukázalo sa, že táto odpoveď je správna. V skutočnosti sú káble vedené k prvej a druhej zástrčke zamotané tak veľmi, že nie je možné nájsť ich koniec.