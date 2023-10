Jedna extra šálka tohto nápoja denne môže zabrániť priberaniu: Vyskúšate ho?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Skupina vedcov skúmala, či šálka kávy denne navyše, pridanie cukru, smotany alebo nemliečnej alternatívy do nej vedie k väčšiemu, resp. menšiemu nárastu hmotnosti. Výsledky následne porovnávali s konzumentmi, ktorí si príjem kávy neupravili. Ich predbežné zistenia, ktoré boli zverejnené v časopise The Conversation, odhalili miernu súvislosť medzi kávou a priberaním. Ľudia, ktorí denne vypili šálku kávy navyše, pribrali za štyri roky o 0,12 kg menej, ako predpokladali autori štúdie. Pridanie cukru malo za následok o zlomok (0,09 kg) vyšší prírastok hmotnosti.

Vedci skombinovali údaje z troch veľkých štúdií zo Spojených štátov: dvoch o zdraví zdravotných sestier z rokov 1986 až 2010 a 1991 až 2015 a štúdie o sledovaní zdravotníckych pracovníkov z rokov 1991 až 2014. Nurses' Health Studies sú dve z najväčších kohortových štúdií s viac ako 230 000 účastníkmi a skúmajú riziká chronických ochorení u žien. Do Health Professional Follow-up sa zapojilo viac ako 50 000 mužov, ktorí pracovali ako zdravotnícki zamestnanci. Táto štúdia skúma vzťah medzi stravovaním a zdravotnými výsledkami. Účastníci všetkých troch pozorovaní vyplnili základný dotazník a každé štyri roky ďalší dotazník na hodnotenie príjmu potravín a nápojov. Na základe kombinovaných súborov údajov analyzovali výskumníci zmeny v príjme kávy a hmotnosti, ktorú účastníci sami uvádzali v štvorročných intervaloch. Priemerný prírastok hmotnosti v prípade štúdií zdravotných sestier bol 1,2 kg a 1,7 kg, zatiaľ čo účastníci štúdie zdravotníckych pracovníkov pribrali v priemere 0,8 kg.

Vedci zistili, že zvýšenie príjmu nesladenej kávy s kofeínom alebo bez kofeínu o jednu šálku denne bolo spojené s prírastkom hmotnosti, ktorý bol o 0,12 kg nižší, ako sa očakávalo za štyri roky. Pridanie smotany (mlieka) alebo nemliečnej alternatívy túto zmenu hmotnosti významne neovplyvnilo. Pridanie cukru (jedna čajová lyžička) do kávy však bolo spojené s prírastkom hmotnosti, ktorý bol o 0,09 kg vyšší, ako sa očakávalo počas štyroch rokov. Tieto súvislosti boli silnejšie u účastníkov, ktorí boli mladší a mali vyšší index telesnej hmotnosti na začiatku skúmania.

Výhody a nevýhody štúdie

Táto štúdia je jedinečná z dvoch hľadísk. Mala veľmi veľkú vzorku a sledovala účastníkov počas dlhého obdobia. To zvyšuje istotu, že asociácie boli skutočné a pravdepodobne sa dajú aplikovať aj na iné populácie. Existujú však tri dôvody, prečo byť s jej výsledkami opatrný. Po prvé: zistenia predstavujú súvislosť, nie príčinnú súvislosť. Štúdia teda nedokazuje, že konzumácia kávy je skutočným dôvodom zmeny hmotnosti. Skôr naznačuje, že tieto dve zmeny boli v priebehu času pozorované spoločne. Po druhé: zistenia týkajúce sa hmotnosti boli veľmi skromné. Priemerný štvorročný nárast hmotnosti, ktorý sa podarilo odvrátiť na základe jednej šálky kávy, bol 0,12 kg, čo je približne 30 gramov ročne. Toto množstvo nemusí byť významnou zmenou pre väčšinu ľudí, ktorí chcú regulovať svoju hmotnosť. A napokon, táto analýza nezohľadnila variabilitu množstva kofeínu v káve (o ktorom vieme, že môže byť vysoké), len predpokladala štandardné množstvo kofeínu na šálku.

Ako môže káva pomôcť pri regulácii hmotnosti?

Kofeín je prírodný stimulant, ktorý preukázateľne dočasne znižuje chuť do jedla a zvyšuje bdelosť. Tieto faktory môžu pomôcť krátkodobo pociťovať menší hlad, čo by mohlo viesť k zníženiu príjmu energie. Niektorí ľudia konzumujú kávu pred cvičením, aby zlepšili svoj výkon. Ak je totiž tréning efektívnejší, vynaložia viac energie. Predpokladá sa však, že tento prínos je zväčša krátkodobý. "Ukázalo sa tiež, že kofeín zrýchľuje metabolizmus, čo spôsobuje, že počas odpočinku sa spaľuje viac energie. Tento účinok je ale pomerne malý a nie je vhodnou náhradou pravidelnej fyzickej aktivity a zdravej stravy," vysvetľuje Lauren Ballová z University of Queensland. A napokon, káva má mierny diuretický účinok, ktorý môže viesť k dočasnému úbytku vody a tým aj hmotnosti. Ide však o stratu vody, nie tuku a hmotnosť sa po opätovnom zavodnení rýchlo vráti.

Oplatí sa piť kávu kvôli chudnutiu?

Chudnutie môže byť ovplyvnené rôznymi faktormi, preto sa príliš neoháňajte súvislosťou medzi kávou a hmotnosťou, na ktorú poukazuje táto nová štúdia a ani nezvyšujte príjem kávy na neprimeranú úroveň. Väčšina dospelých môže bezpečne konzumovať približne 400 mg kofeínu denne. Toto množstvo zodpovedá dvom espressám, štyrom šálkam instantnej kávy alebo ôsmim šálkam čaju. V prípade tehotných alebo dojčiacich žien je dôležité, aby sa pred zvýšením príjmu kofeínu poradili so svojím lekárom, pretože jeho konzumácia sa môže preniesť na dieťa.