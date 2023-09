Koľko KÁVY denne pijete? Jasný verdikt expertov, neprekročte tento počet šálok

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

NEW YORK - Káva môže byť množstvom vecí - ranným rituálom, kultúrnou tradíciou, prostriedkom k zvýšeniu produktivity a dokonca i zdravým nápojom, napísal spravodajský server The New York Times. Koľko šálok denne je bezpečných a ako zistíte, že ste to už prešvihli?

Štúdie napríklad naznačujú, že konzumenti kávy žijú dlhšie a majú nižšie riziko cukrovky druhého typu, Parkinsonovej choroby, kardiovaskulárnych ochorení a niektorých druhov rakoviny. "Celkovo káva prináša viac dobrého než zlého," hovorí profesor na Univerzite Georga Washingtona Rob van Dam, ktorý sa zameriava na vedy o cvičení a zdravej výžive. Je ale možné, aby ste si šálkou kávy na raňajky, latté k obedu a poobedným espressom dopriali príliš mnoho kávy? A ak áno, ako to zistíte?

Vedľajšie účinky pitia kávy

Káva obsahuje tisíce chemických zlúčenín, z ktorých mnohé môžu ovplyvňovať zdravie, uviedla docentka preventívnej medicíny zo Severozápadnej univerzity Marilyn Cornelisová. Príliš veľa kofeínu môže spôsobiť búšenie srdca, nervozitu, úzkosť, nevoľnosť alebo problémy so spánkom. Môže taktiež viesť k bolestiam hlavy, refluxu žalúdočných kyselín a pri nadmerne vysokých dávkach dokonca k trasu či zvracaniu, upozornila doktorka Adrienne Hughesová, toxikologička a docentka pohotovostnej medicíny na Oregonskej univerzite. Podľa Cornelisovej má ale väčšina ľudí dobre nastavenú reakciu na kofeín a keď začnú pociťovať čo i len mierne príznaky nadmernej konzumácie, príjem obmedzia. Preto sa len zriedka objavujú nebezpečné vedľajšie účinky pitia kávy.

Predávkovanie kofeínom je zvyčajne dôsledkom príjmu príliš vysokého množstva v koncentrovanej podobe, ako sú prášky alebo doplnky stravy, počas krátkeho časového obdobia. Vo väčšine prípadov by ste museli skonzumovať aspoň 10 000 miligramov kofeínu, teda ekvivalent asi 50 až 100 šálok kávy, v závislosti na jej sile, aby to bolo potenciálne smrteľné. Kofeín môže spôsobiť krátkodobé zvýšenie tlaku a srdcovej frekvencie, najmä ak ho nekonzumujete pravidelne. To však obvykle nie je škodlivé. Štúdie ukazujú, že pravidelné pitie kávy zrejme dlhodobo nezvyšuje krvný tlak ani riziko abnormálneho srdcového rytmu. Napriek tomu ak ste náchylní na abnormálny srdcový rytmus alebo ak po konzumácii kofeínu zaznamenáte búšenie srdca, môžete byť na jeho účinky citlivejší a nemali by ste ho konzumovať viac, než ste zvyknutí alebo prijímať veľké dávky z koncentrovaných zdrojov, ako sú doplnky stravy či energetické injekcie. V tehotenstve je nadmerná konzumácia kofeínu spojená so zvýšeným rizikom potratu.

Štyri šálky denne

Podľa amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) môže väčšina dospelých bezpečne skonzumovať 400 mg kofeínu, teda množstvo, ktoré je zhruba obsiahnuté v štyroch šálkach bežnej kávy alebo šiestich šálkach espressa. Kofeín sa nachádza aj v niektorých čajoch, limonádach, horkých čokoládach, liekoch proti bolesti hlavy a niektorých energetických a športových doplnkoch. Ľudia odbúravajú kofeín rôznou rýchlosťou - 400 mg môže byť pre niekoho až príliš, zatiaľ čo iní si môžu bežne dopriať viac bez akýchkoľvek vedľajších účinkov.

Podľa Cornelisovej v závislosti na genetických predpokladoch môže trvať od dvoch do desiatich hodín, než sa z krvi vylúči polovica dávky kofeínu. Ak teda patríte medzi tých, ktorým vylučovanie kofeínu trvá dlhšie, môže vám popoludňajšie espresso spôsobiť problémy so spánkom. Fajčenie tabakových výrobkov môže tiež výrazne urýchliť metabolizmus kofeínu, a preto fajčiari môžu potrebovať konzumovať viac kofeínu, aby sa cítili čulí.