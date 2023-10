Ženy po vypití tohto NÁPOJA hlásia intenzívnejší orgazmus: Lekár to potvrdzuje!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rajan uviedol, že existujú štúdie, ktoré naznačujú koreláciu medzi kofeínom a sexom. Táto teória ho zaujala, preto sa ňou začal zaoberať. Narazil na dve ženy, ktoré tvrdili, že pitie kávy im prináša intenzívnejšie orgazmy. Užívateľka Alex v jednom videu prezradila, že tento nápoj dokáže zlepšiť orgazmus o 50 percent. Druhá, Julia Grandoniová, zdokumentovala, ako vypila tri dávky kávy a po vykonaní sexuálneho aktu dospela k záveru, že výsledky boli veľmi účinné.

Doktor vysvetlil tento málo známy fenomén tým, že v nízkych dávkach má kofeín hlavne vazokonstrikčný účinok, čo je lekársky výraz pre zúženie ciev. Vo vyšších dávkach má však opačný, vazodilatačný účinok, čiže rozširuje cievy a zlepšuje prietok krvi. Keď k tomu dochádza v oblasti pohlavných orgánov, ovplyvňuje to orgazmus a vzrušenie. "Čím lepší je váš krvný obeh, tým väčší je prietok do erektilného tkaniva a tým je pravdepodobnejšie, že dosiahnete stavy vzrušenia, ktoré pripravia pôdu pre veľký orgazmus." Povzbudzujúce účinky kofeínu môžu taktiež zvýšiť sústredenie, srdcovú frekvenciu a bdelosť, čím sa ľudia stanú aktívnejšími.

Karan sa odvoláva na štúdiu z odborného časopisu Pharmacology Biochemistry& Behavior, ktorá bola uverejnená v roku 2005. Jej autori po testovaní účinkov kofeínu na potkanoch dospeli k záveru, že existuje súvislosť medzi kofeínom a sexom. "Samice potkanov, ktorým bol podávaný kofeín, sa viac venovali sexu," píše sa v článku.

Neexistuje však žiadny skutočný výskum, ktorý by pozoroval, či môže mať táto látka rovnaký účinok aj na pohlavné orgány ľudí. Lekár preto vyzval užívateľov sociálnej siete, aby realizovali vlastný výskum, na čo mnohí reagovali, že sa už tejto úlohy zhostili. "Robím to už nejaký čas," napísala s humorom jedna osoba. Iní však poukázali na možný nedostatok tohto tipu a uviedli, že káva zvyčajne podporuje činnosť ich čriev. "Viem, že to zintenzívni môj zážitok na záchode," podotkol jeden užívateľ.