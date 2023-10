Beriete si so sebou na WC mobil? Lekár varuje, hrozia vám tieto trvalé zdravotné následky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Odoslanie textovej správy alebo prezeranie sociálnych sietí na telefóne, keď sedíte na záchode, so sebou prináša nespočetné množstvo rizík, varuje odborník. Nielenže tak vystavujete svoj telefón množstvu baktérií, ale tiež ohrozujete svoje zdravie.

Môže sa zdať ako zdanlivo neškodný zvyk, keď sa pristihnete, že bezmyšlienkovite pozeráte video, kontrolujete svoje e-maily alebo si prezeráte sociálne siete pri sedení na záchode. Lekár Saurabh Seithi však vo videu na TikToku prosí verejnosť, aby s týmto zvykom prestala alebo prinajmenšom prispôsobila používanie telefónu návšteve toalety.

V skutočnosti to totiž môže mať vážne následky, najmä ak sa venujete svojmu mobilu počas vykonávania veľkej potreby. Podľa odborníka na zdravie tento zvyk môže viesť k dlhému sedeniu na WC, čo môže spôsobiť napätie a tlak na konečník. To zase môže viesť ku vzniku ťažkostí ako hemoroidy, análne trhliny a dokonca aj prolaps konečníka.

Vo videu Sethi tvrdí, že toto nie sú jediné riziká, ktoré plynú z používania telefónu na toalete. Z vášho zariadenia sa okrem toho môže stať živná pôda pre baktérie. "Priemerný smartfón je špinavší ako verejná záchodová doska, takže sa snažte vyhnúť jeho používaniu počas toho, ako sedíte na záchode." Ak je vaša závislosť na telefóne taká silná, že ho nedokážete pustiť z ruky, vezmite si so sebou aspoň dezinfekčný prostriedok na jeho vyčistenie po skončení potreby.

(Zdroj: Getty Images)

Výskum dokázal, že telefóny sú ohniskom mikróbov. Londýnska škola hygieny a tropickej medicíny v roku 2011 zistila, že každý šiesty telefón má na sebe fekálie. Medzinárodná štúdia realizovaná minulý rok zistila, že viac ako 65 percent dospelých si berie mobil na toaletu so sebou. V tomto smere vyniká Španielsko s takmer 80 percentami. Najčastejšie si telefóny na záchod nosia ľudia vo veku od 26 do 41 rokov. Existuje aj ďalšia nevýhoda tohto zlozvyku - je oveľa pravdepodobnejšie, že mobil spadne do samotnej toalety.