Šokujúce odhalenie: VIDEO Kde je najviac baktérií? Mikrobiológ prekvapil: Tieto bežné veci sú najšpinavšie!

WASHINGTON - Americký mladý vedec Tim Call sa rozhodol priniesť na sociálne siete obsah založený na reálnej vede. Preto na Tiktoku uverejňuje videá, v ktorých testuje miesta, kde sa v domácnosti a na verejných priestranstvách usádza najviac baktérií. Jedny z najšpinavších miest, s ktorými prichádzate pravidelne do kontaktu sú tie, ktoré by mali hygiene pomôcť. Avšak len vtedy, ak sa používajú správne.

Typickým zástupcom tejto kategórie sú jednorazové rúška. Na rúška a respirátory sme si museli zvyknúť počas pandémie. Dnes už vo väčšine verejných priestorov nie je ich nosenie nutné, i keď je odporúčané. To ale neznamená, že sme sa za tie roky naučili používať ich správne. Jednorazové rúška majú svoju podstatu skrytú už vo svojom názve. Ak sa použijú raz a následne sa vyhodia, vedia pomôcť, no ak ich používame opakovane, sú poriadne znečistené. Tim preto svojich fanúšikov vyzval, aby jednorazové rúška používali iba raz. Opakované používanie nie je správne. „Ak to robíte, dýchate a žijete s viac ako 700-tisíc baktériami na tvári."

Tim sa pozrel aj na populárne sušiče rúk na verejných toaletách. Tie by mali umyté ruky vysušiť, no v skutočnosti na ne dôsledne chrlia baktérie. „Tieto stroje vám síce sušia ruky, no zároveň na ne fúknu baktérie.“ Jedným dychom ale dodal, že tieto baktérie sa na verejných toaletách nachádzajú bežne a nie sú pre ľudský organizmus nijak zvlášť nebezpečné.

Na Tiktoku tiež zverejnil reakciu na tvrdenie, podľa ktorého sú stojany čerpacích staníc jedny z najviac znečistených miest na svete. Tim odobral vzorky zo stojana s benzínom, ktorý sa používa najviac, no na prekvapenie tam našiel len veľmi málo baktérii. „Veľmi ma tá čistota prekvapila. V Petriho miske sa objavilo iba päť kolónií. Možno je to spôsobené plynovými výparmi, ktoré sú antimikrobiálne,“ tvrdil Tim.

Ďalším prekvapivo znečisteným miestom v domácnosti je kuchynský drez. Ten zostáva špinavý aj po umytí teplou vodou a saponátom. Výsledky odberov ukázali prítomnosť 20 až 45-tisíc baktérií. Podľa Tima je to síce výrazne menej ako v neumytom dreze, no aj tak by si mali ľudia dávať pozor.