Vedci vyvinuli stupnicu závislosti na INTERNETE: Do ktorej kategórie patríte vy?

Na vytvorenie spektra závislosti na internete výskumníci z University of Surrey analyzovali používanie internetu u 796 účastníkov. To odhalilo, že mladí ľudia (24 rokov a mladší) trávia na ňom v priemere šesť hodín denne, a to najmä prostredníctvom svojich smartfónov. Starší ľudia (24 rokov a viac) trávia na internete v priemere 4,6 hodiny denne. Nenašla sa žiadna súvislosť medzi pohlavím a touto závislosťou.

Na základe zozbieraných údajov výskumníci kategorizovali používateľov internetu do piatich odlišných kategórií. Približne pätnásť percent z nich bolo klasifikovaných ako "príležitostní používatelia", ktorí sa pripájajú na internet hlavne kvôli špecifickým úlohám a hneď potom sa odhlasujú. Títo ľudia nevykazujú žiadne známky závislosti a sú vo všeobecnosti starší, s priemerným vekom 33,4 roka.

Ďalej bolo 22,86 percenta klasifikovaných ako "počiatoční používatelia", ktorí sú často online dlhšie, ako pôvodne plánovali. S priemerným vekom 26,1 roka do istej miery zanedbávajú domáce práce, ale nepovažujú sa za závislých. "Experimentári" tvoria 21,98 percenta používateľov internetu a cítia sa nesvoji alebo úzkostliví, keď nie sú pripojení na internet. Ich priemerný vek sa pohybuje od 22,8 do 24,3 roka.

Ďalej sú to "závislí popierači", ktorých vo výskume bolo 17,96 percenta. Prejavujú návykové správanie, ako je vytváranie nových vzťahov online a zanedbávanie povinností v reálnom svete. V priemere majú 24 rokov a nepriznajú, že sa cítia nepríjemne, keď nie sú online. No a nakoniec je 22,36 percenta klasifikovaných ako "závislí", ktorí otvorene priznávajú svoju závislosť na interne a uznávajú jej negatívny vplyv na ich životy. Priemerne majú 24 rokov a trávia 1,6-krát viac času online než príležitostní používatelia.

Vedúca autorka štúdie Brigitte Stanglová priblížila, že hlavným cieľom bolo objasniť rozdiel medzi problematickým používaním internetu a závislosťou na ňom. "Zistili sme, že čím ste mladší, tým je pravdepodobnejšie, že budete závislý na internete,a táto tendencia sa s vekom znižuje." Výskum podčiarkuje potrebu prispôsobených intervencií a podpory pre jednotlivcov v rôznych štádiách závislosti na internete.