Žena pracuje ako pastorka aj pornoherečka: Milujem Ježiša a sex! Za toto sa kedysi veľmi hanbila

(Zdroj: Instagram/clca69)

SAN DIEGO - Christy Loveová je pastorka, ktorá vedie kostol po boku svojho manžela, no pôsobí aj ako herečka vo filmoch pre dospelých. V minulosti sa za svoju kariéru veľmi hanbila. Teraz však prijíma svoju pikantnú stránku a tvrdí, že to nič neuberá na jej kresťanských povinnostiach.

Loveová bola v minulosti vylúčená z modlitebných skupín po tom, čo zbožní členovia zistili, že sexuje pred kamerou. To narušilo jej duševné zdravie, kvôli čomu si nakoniec založila vlastný kostol. Tvrdí, že ho riadia hriešnici pre hriešnikov a každý je vítaný. "Kedysi som to skrývala, vyrovnávala som sa s toľkou hanbou, plakala som a cítila som sa veľmi hanebne. Ale povedala som si, že mi je jedno, čo si o mne ľudia myslia," prezradila Christy v podcaste. Miluje vraj to, čo robí, ale stále miluje Ježiša. "Ak ma máš rád, máš ma rád, ak nie, tak nie, ale toto som ja a prišla som do bodu, kde som sa naozaj zamilovala do toho, kto som, namiesto toho, aby som to skrývala. Bolo to pre mňa veľmi oslobodzujúce," uviedla ďalej.

Christy bola vychovaná v konzervatívnej domácnosti s prísnou, ale milujúcou kórejskou matkou a otcom, ktorý pracoval ako kresťanský duchovný. Svojich rodičov považuje za úžasných, hoci jej výchova bola obmedzujúca. V podcaste Tanye Tateovej Skinfluencer Success povedala: "Aziati si dávajú veľmi záležať na vzhľade, na tom, ako rodina vyzerá a na tom, že majú túto dokonalú rodinu, takže som mala pocit, že nemôžem byť sama sebou. Nemohla som to pokaziť, pretože by som nesplnila tieto očakávania. Chodila som do školy, kostola a potom som zostávala doma."

Loveová je už štrnásť rokov vydatá za Stephena Dela Cruza, ktorý tiež zdieľa jej silnú vieru v Boha. Dvojica spolu absolvovala biblickú školu predtým, ako sa im začali míňať finančné prostriedky. Tento finančný boj nakoniec viedol k tomu, že sa Christy dala na pikantnú kariéru. "Bola som online a hľadala som si prácu a videla som webovú kameru na Craigsliste. Pomyslela som si, že môžem pracovať z domu a zarobiť si nejaké peniaze, kým sme plánovali kostol," vysvetlila.

Stephen ponúkol manželke svoju podporu, ale veci nabrali škaredý spád, keď už zrazu neboli vítaní v kostole, do ktorého chodili. Bolo to údajne najhoršie obdobie jej života, kedy dokonca rozmýšľala o samovražde. Dvojica sa však rozhodla postaviť svoj vlastný kostol Living Faith Church v San Diegu, kde sa osobne stretáva malý počet ľudí, ale každú nedeľu sa online pripojí 4000 až 7000 veriacich.

Christy nakoniec prešla z webovej kamery na hranie v pornofilmoch. Túžila totiž posunúť svoju kariéru na ďalšiu úroveň. Teraz sa môže pochváliť vysokou sledovanosťou na sociálnych sieťach a povzbudzuje svojich fanúšikov k tomu, aby boli sami sebou, bez hanby.