Sexi upratovačka (23) valcuje sociálne siete: Upratuje hore bez! Toľko si zarobí za týždeň

Amber Pageová z Bostonu v americkom štáte Massachusetts pracuje na plný úväzok ako zdravotná sestra, popritom si ale založila upratovaciu službu Bougie Boss Cleaning Services, aby zarobila peniaze navyše. Svojim klientom účtuje 199 dolárov (185 eur) na hodinu za to, že im hore bez uprace domov. Jej biznis je veľmi populárny, týždenne si takto dokáže zarobiť 1000 dolárov (932 eur) za prácu len pár dní v týždni.

Napriek úspechu 23-ročná Pageová prezradila, že jej mama nebola príliš nadšená, keď sa dozvedela o dcérinom novom podnikaní a pýtala sa, či je to bezpečné. Vraj je to ale rovnaké ako vyzliecť sa pred lekárom. V rozhovore pre Daily Star vysvetlila: "Povedala som jej: ‚Mami, prsia sú prsia.‘ Urobíš to isté zakaždým, keď ideš do ordinácie na mamografiu, odhalíš sa a nie je problém‘. Aký je rozdiel, ak to pár ľudí vidí vo svojom dome?" A mama pochopila a už jej to začalo dávať zmysel.

Na propagáciu svojich služieb využíva Amber sociálne siete, vďaka čomu nemá núdzu o dopyt. Nie každý však podporuje jej kariéru. "Nikdy nepoteším každého človeka bez ohľadu na to, čo robím. Mohla by som povedať, že som zachránila mláďa medvedíka čistotného a polovica internetu vám povie, že je to skvelé. A potom budete mať ďalšiu polovicu, ktorá povie: ‚Zničila si život medvedíka, musí žiť vo voľnej prírode‘," povedala.

To isté podľa nej platí aj pri zverejňovaní obsahu na sociálnych sieťach. Polovica ľudí Američanku vo svojskej kariére podporuje, kým iní sú razantne proti. Niektorí jej dokonca odkázali, že musí chodiť do kostola a nájsť Boha. Pageová však odmieta počúvať tieto reči a vysvetľuje, že jej nezáleží na tom, čo si ľudia mimo jej blízkeho okolia myslia o jej biznise. "Žijem každý deň pre seba a pre blízkych ľudí okolo mňa. Nemôžem vyhovieť všetkým, tak len poteším ľudí, ktorí sú v tom čase v mojom živote," dodala.