Dievčina sa v bare zoznámila s atraktívnym mladíkom: Pozrela na jeho profil na Facebooku a... rande okamžite zrušila!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nemenovaná mladá žena sa prostredníctvom spoločnej kamarátky zoznámila s mladíkom, ktorého nedávno stretli v bare. Vymenili si čísla a odvtedy si písala na WhatsAppe. Dohovorili si rande, no ešte predtým sa stali priateľmi na Facebooku. Po tom, ako si dievčina pozrela jeho profil, ostala šokovaná. Chlapík totiž na sociálnej sieti zdieľa a informuje o každej svojej aktivite - keď ide vyvenčiť psa, na kávu alebo hoc len večeria. Okrem toho jej vadí aj to, že na každej jednej fotke vyzerá vážne a tvári sa a pózuje, akokeby bol nejaký model.

(Zdroj: Getty Images)

"Nedávno navštívil jedno mesto, dvakrát za pomerne krátky čas, a zakaždým zverejnil fotku, na ktorej stojí pri lietadle. Opäť s tým jeho vážnym výrazom a pohľadom do diaľky, akokeby nevedel, že ho niekto práve fotí. Takéto zábery väčšinou zverejňujú instagramoví influenceri pred súkromnými lietadlami, ale on sa fotil pri lietadle Ryanairu," napísala dievčina na fóre na stránke Mumsnet.

Teraz sa pýta ostatných, či by ich takéto správanie odradilo od schôdzky s ním. Autorka príspevku ešte doplnila, že muž už dávno nie je pubertiak, ktorý vyrástol na sociálnych sieťach, preto o to viac nerozumie jeho správaniu. Väčšina ľudí chápe, prečo s ním zrušila rande. "Ak už teraz cítiš, že takýto chlap nie je to pravé orechové pre teba, určite si urobila dobre, že si sa sním nakoniec nestretla. Veď si predstav, že by tieto veci robil pred tebou," poznamenal jeden užívateľ. "Niektorí ľudia len túžia po pozornosti. Sociálna sieť ti o užívateľovi vie veľa prezradiť, najmä o jeho potrebe niečo tým ostatným neustále dokazovať," uvádza sa v ďalšom komentári. No našli sa aj takí, ktorí si myslia, že dievčina mladíka odsúdila príliš rýchlo a že by mu mala dať predsa len šancu.