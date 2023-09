Muža skoro ráno vydesil pohľad na schody vedúce do domu: Prebehne vám mráz po chrbte!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Muž sa na Reddite podelil o fotografiu, z ktorej vám prebehne mráz po chrbte. Keď okolo šiestej ráno odchádzal zo svojho domu, na verande našiel záhadné stopy. Kým niektorí užívatelia sa domnievali, že ide o dielo ducha, iní ponúkli racionálnejšie vysvetlenia.

V príspevku na Reddite istý chlapík zverejnil záber schodov na svojej verande so stopami. Ľudia špekulujú o ich pôvode. "Úplne v poriadku, je to len mokrý duch," myslí si jeden z komentujúcich. Iných fotka rozrušila a priznali, že je to veľmi strašidelné.

Popri teóriách o duchoch a iných paranormálnych javoch sa však objavili aj o niečo racionálnejšie vysvetlenia. "V závislosti od úrovne vlhkosti v mieste, kde žijete, môže chôdza po schodoch zanechať dostatok mastných zvyškov, ktoré sa ráno nezarosia," vysvetlil jeden z užívateľov. "Myslím, že to, čo vidíte, je neprítomnosť vody kvôli hydrofóbnym olejom, ktoré zanecháva niečia pokožka," pridal sa ďalší.

Meteorológ z University of Reading v Spojenom kráľovstve Rob Thompson pre Newsweek povedal, že stopy majú pravdepodobne rozumné vysvetlenie. "Kondenzácia, teda rosa, sa vytvorí, keď vzduch na zemi dosiahne stopercentnú relatívnu vlhkosť, čo sa zvyčajne stane v dôsledku nočného ochladzovania a predpokladám, že sa to stalo aj tu. Ako efektívne sa tvorí rosa na povrchu, závisí od povrchu. Bosé nohy, ktoré zanechávajú pot a mastnotu, stačia na to, aby zmenili vlastnosti tohto kúska povrchu."

(Zdroj: Getty Images)

Napríklad, keď napíšete správu na zrkadlo v kúpeľni, zmizne, keď sa kondenzát z vašej sprchy rozptýli, ale môže sa znova objaviť pri ďalšom výskyte pary. Je to preto, že vaša pokožka zanechala na skle vrstvu mastnoty, ktorá je dostatočne tenká, že ju nevidíte voľným okom. Tenká vrstva tuku poskytuje malý kúsok izolácie, čo znamená, že kondenzácia sa vytvorí najskôr na ostatných častiach skla.

V tomto prípade mal však Thompson pre záhadné stopy inú teóriu. "Myslím si, že pravdepodobnejšia je malá zmena v tepelnej kapacite povrchu. Tepelná kapacita je množstvo energie potrebnej na zahriatie látky do stanoveného množstva. Tento efekt nevidíme stále, takže mám podozrenie, že išlo o veľmi ojedinelý prípad." Podľa jeho slov je teda možné, že stopy boli spôsobené miernym teplotným rozdielom pri rosení.