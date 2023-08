Do kontajnera vliezli medvedíci: Tak sa nažrali, že sa nevedeli dostať von! FOTO záchrannej akcie

Medvedici čistotní v Berlíne (Zdroj: Facebook/Polizei Berlin)

BERLÍN - Štyria mladí medvedici čistotní uviazli v Berlíne v koši, do ktorého sa zjavne vydali za potravou. S plnými žalúdkami sa však už nedokázali vyškriabať von. Našťastie im pomohli ochotní policajti, ktorí sa s tým neskôr tak, ako už v minulosti niekoľkokrát pri nezvyčajných zásahoch, náležite pochválili na sociálnych sieťach.

Medvedíci sa vydali hľadať potravu do berlínskej štvrte Prenzlauer Berg, kam sa s obľubou chodia najesť aj mnohí ľudia. Vyšplhali sa do kontajnera, v ktorom našli zvyšky potravín, informovala polícia na Facebooku a poznamenala, že to nebol práve dobrý nápad.

"S plným bruchom potom zistili, že cesta späť z koša bude ťažšia, ako pôvodne predpokladali. Z tejto nepríjemnej situácie sa už nedokázali dostať sami," uviedla berlínska polícia.

Keď vraj medvecici zbadali policajtov, robili na nich "psie, vlastne medvedie oči" a muži v uniforme boli okamžite ochotní pomôcť. "S pomocou kartónov a jednej metly sa im nakoniec podarilo vystúpiť von," opísala polícia záchrannú akciu a zdokumentovala ju fotografiami. Následne medvedíci odišli smerom k parku v Prenzlauer Bergu.