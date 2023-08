Ruský potápač nafilmoval svoju vlastnú smrť: Ponor do hlbokej diery, varovali ho! Desivé VIDEO

(Zdroj: Youtube/Elena Konstantinou)

Magická Modrá diera sa nedávno stala predmetom dokumentárneho filmu The Deepest Breath (Najhlbší dych). Opisuje príbeh dvoch potápačov - Alessie Zecchiniho a Stephena Keenana, ktorí túžili prekonať svetové rekordy v tomto športe. Ich úsilie sa ale skončilo tragicky. Pri záchrane prvého z nich prišiel o život aj druhý z menovaných. Miesto sa stalo neslávne známym aj v roku 2000, keď sa pokúsil zostúpiť do diery Jurij Lipski (22). Nasledujúci deň vyzdvihol z jej útrob jeho telo skúsený technický potápač a inštruktor Tarek Omar. Počas svojej kariéry sa s Modrou dierou stihol už dobre zoznámiť, pretože sa venuje veľmi morbídnej činnosti. Potápa sa do k nej na morské dno, aby vytiahol na hladinu telá tých, ktorí zahynuli pri zostupe.

Napriek riziku je táto lokalita stále veľmi obľúbená, a to vďaka bohatému morskému životu a novým výzvam. Hoci Tarek už stratil prehľad o počte vyzdvihnutých tiel, na Juriho si pamätá veľmi dobre. Mladík šiel vraj nekontrolovateľne nadol a skončil až na dne diery. V panike sa pokúsil aktivovať vztlakovú pomôcku, ale tá zlyhala a on zomrel. Jeho posledný ponor nahrávala kamera, ktorú mal pripevnenú na sebe. Funkčná bola aj po tom, ako Omar vytiahol na hladinu jeho mŕtve telo. "Je to veľmi náročné a vyžaduje si to viac než len byť technickým potápačom a tiež viac ako iba skúsenosti. Je to ťažké, pretože sa potápate hlboko a zostávate dolu, aby ste našli pozostatky."

Trigger Warning: death, drowning. This video doesn't show anything gruesome or graphic, but nevertheless it is the most... Posted by Kat Smith on Tuesday, August 1, 2023

Tarek údajne varoval Jurija pred ponorom. On sa však aj napriek tomu spustil dolu a zaplatil za to tú najvyššiu cenu. Modrá diera nachádzajúca sa blízko pobrežia meria v najhlbšej časti zhruba sto metrov a má dve spojenia s oceánom. Jedným z nich je ponorená časť hlboká približne šesť metrov nad vrcholom, ktorá sa nazýva Sedlo. Do oceána ale vychádza aj ďalší priechod, a to otvorom nachádzajúcim sa v časti skaly známej ako The Arch (Oblúk). Je možné ním preplávať, no môže to byť veľmi nebezpečné, ak nedodržíte náležité bezpečnostné opatrenia. Predpokladá sa, že v posledných rokoch na tomto mieste zahynulo až dvesto potápačov.