Tragédia v dovolenkovom raji: Inštruktorke potápania Valérii (†46) sa už nedalo pomôcť! Slová zdrveného manžela

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Archívne video: Šokujúca tragédia: Mladého plavca roztrhal žralok

Šokujúca tragédia: Mladého plavca roztrhal žralok (Zdroj: Profimedia)

K tragickej smrti talianskej inštruktorky, ktorá dlhé roky žila v Egypte, došlo 5. septembra. Tragédia zasiahla nielen jej rodinu a najbližších, ale aj stovky turistov, ktorí mali za tie roky možnosť sa s ňou stretnúť. Vyhľadávali ju často najmä tí, ktorí chceli vyskúšať potápanie vo vodách Červeného mora. O jej smrti informuje taliansky portál leggo.it.

Valéria Pasqua sa narodila v talianskom Janove, vyrástla v Miláne a neskôr sa s rodinou presťahovala do prímorského mestečka Caorle v Benátskej provincii. Už ako dospelá sa usadila v Egypte, kde si našla prácu a neskôr sa aj vydala. Po smrti bolo jej telo prevezené späť do rodného Talianska. „Neprežil by som tento deň, najťažší v mojom živote, bez lásky a podpory mojej fantastickej rodiny a priateľov,“ povedal zronený manžel nebohej inštruktorky, ktorý tragédiu stále nevie spracovať. O svojej zosnulej manželke sa vyjadril ako o anjelovi, ktorého mal to potešenie milovať počas 8 rokov, ktoré spolu strávili. „Je pekné vedieť, že na ňu tak rád spomína každý, s kým bola v kontakte,“ dodal.