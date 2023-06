Päť vecí, ktoré by ste podľa lekárov mali urobiť ešte predtým, než sa ráno napijete kávy

NEW YORK - Ak patríte k ľuďom, ktorí ráno vstanú a okamžite si dajú kávu, mali by ste podľa odborníkov nahradiť tento rituál inými činnosťami. Uprednostnenie odlišných návykov pred dúškom kofeínového moku nalačno vám totiž môže priniesť mnoho zdravotných benefitov.

Ľudia, ktorí si nedokážu predstaviť štart do nového dňa bez kávy a zvyknú ju konzumovať nalačno, by mali na tento ranný rituál zabudnúť. Podľa expertov je totiž oveľa lepšie naštartovať sa do nového dňa inými činnosťami než popíjaním kávy s prázdnym žalúdkom.

Doprajte si výživné raňajky

Každé telo je iné a mnohým z nás pitie kávy nalačno nespôsobí žiadne problémy. Ako však upozorňuje denník The New York Times, u niektorých ľudí pri rannej konzumácii dochádza k zvýšeniu kyslosti v žalúdku a pažeráku, čo môže vyústiť do refluxu. Zdravotná sestra Nancy Mitchellová upozorňuje, že pred pitím kávy je veľmi dôležité naraňajkovať sa, obzvlášť ak trpíte zápalom čriev. "Zápalové stavy ako gastritída spôsobujú, že sliznica čreva je citlivá na kyslé potraviny," hovorí s tým, že to môže spôsobiť nadúvanie a nepríjemné pocity v žalúdku. Konzumácia vyvážených raňajok pred pitím kávy poskytuje telu základné živiny a energiu, stabilizuje hladinu cukru v krvi, podporuje kognitívne funkcie a pomáha vyhnúť sa potenciálnym tráviacim ťažkostiam, ktoré môžu niektorí jedinci pociťovať pri konzumácii kávy nalačno.

Napite sa vody

Vďaka rannej káve často zabúdame na hydratáciu tela. Kofeínové nápoje sa síce započítavajú do celkového príjmu tekutín, ale voda je najlepší spôsob, ako si udržať vysokú hladinu hydratácie. Začiatok dňa spojený s pitím vody pomáha rehydratovať telo po spánku, naštartuje metabolizmus, pomáha pri trávení a zabraňuje dehydratácii spôsobenej diuretickým účinkom kávy. Odborníci z kliniky Mayo tvrdia, že muži by mali denne vypiť 15,5 pohára vody, zatiaľ čo ženy potrebujú na optimálnu hydratáciu 11,5 pohára.

Hýbte sa

Kofeín sa už dlho spája s lepším športovým výkonom a podľa všetkého má výhody aj pitie kávy po tréningu. "Cvičenie predtým, ako sa napijete kávy, môže podporiť krvný obeh, zvýšiť hladinu energie, zlepšiť náladu a potenciálne zvýšiť účinky spaľovania tukov tým, že telo efektívnejšie využije svoje vlastné zásoby energie," vysvetlil lekár James Walker. Cvičenie predtým, ako si dáte šálku kávy, môže v konečnom dôsledku viesť k odstráneniu chuti na tento nápoj. Ranná fyzická aktivita zvyšuje hladinu energie a sústredenie na zvyšok dňa, takže výmena šálky kávy za fyzickú aktivitu môže pomôcť znížiť príjem kofeínu.

Čistite si zuby

Dlhodobo sa diskutuje o tom, či je lepšie čistiť si zuby pred alebo po vypití kávy. Mnohí experti sa zhodujú na tom, že najlepšie je najprv si vyčistiť zuby, počkať aspoň tridsať minút a dať si ju až potom. Pred pitím kávy sa odporúča vyčistiť si zuby, aby sa odstránil zubný povlak a baktérie, čím sa zníži riziko zafarbenia zubov spôsobeného kávou. Krátka pauza po vyčistení zubov umožňuje, aby sa prejavili ochranné účinky zubnej pasty.

Dajte si pozor na kombináciu liekov a kávy

Ak ráno užívate nejaké lieky, mali by ste sa poradiť so svojím lekárom, či sa môžu vzájomne kombinovať s kofeínom. Je to dôležité najmä v prípade liekov na liečbu ochorení štítnej žľazy alebo cukrovky. "Napríklad levotyroxín by sa mal užívať nalačno polhodinu až hodinu pred jedlom alebo pitím čohokoľvek iného ako je voda," uvádza endokrinologička Linda Khoshabaová. Podobne je dôležité opýtať sa lekára, ako môže kofeín ovplyvniť iné aspekty vašej zdravotnej starostlivosti. Napríklad ak máte cukrovku alebo iné ochorenie, ktoré ovplyvňuje hladinu cukru v krvi, je dôležité, aby ste si ráno skontrolovali jeho hladinu. Kofeín môže mať vplyv na hladinu cukru v krvi a takéto monitorovanie môže pomôcť eliminovať prípadné nežiaduce účinky.