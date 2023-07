Úchvatný objav v Južnej Afrike: Pozrite, čo vedci našli pod najväčšími ložiskami zlata na svete

O podmienkach, ktoré panovali na Zemi v období najstarších ľadovcov, toho veľa nevieme. Takmer tri miliardy staré ľadovcové pozostatky by to ale mohli zmeniť. "Je možné, že táto oblasť bola blízko pólov. Ďalšou možnosťou je, že celá Zem bola v období ‚zemskej snehovej gule‘, keď nízke atmosférické koncentrácie CO 2 a CH 4 viedli k reverznému skleníkovému efektu, čo spôsobilo, že veľká časť planéty zamrzla," vysvetlil profesor Axel Hofmann z Univerzity v Johannesburgu v tlačovej správe.

Vedci sa podľa neho domnievajú, že sa to mohlo stať pri niekoľkých príležitostiach v nedávnej minulosti. "Ak áno, išlo by o najskoršie zaznamenané obdobie globálneho ochladzovania. Každá z možností je vedecky zaujímavá," skonštatoval Hofmann. Spolu s fyzickými dôkazmi o skamenených ľadovcových morénach - troskách, ktoré za sebou zanechali ľadovce, výskumníci tiež analyzovali koncentrácie izotopov kyslíka v starých horninách, aby určili klimatické podmienky v čase, keď vznikli.

"Pozreli sme sa na relatívne množstvá troch izotopov kyslíka, 16O, 17O a 18O. Toto sú všetky typy kyslíka, ale majú veľmi mierne odlišné hmotnosti. Zistili sme, že tieto horniny mali veľmi nízke množstvá 18O a veľmi vysoké množstvá 17O, čo naznačuje, že vznikli pri ľadových teplotách. Spojte tento geochemický dôkaz s dôkazom morény a dostanete ľadovce, najstaršie ľadovce, ktoré sa doteraz našli na Zemi,," vysvetlil profesor Ilya Bindeman, spoluautor štúdie, ktorá bola zverejnená v časopise Geochemical Perspectives Letters.

Význam miesta nálezu pod najväčšími sedimentárnymi ložiskami zlata na Zemi môže tiež viesť k ďalšiemu skúmaniu. "Je možné, že zmena podmienok z ľadových na skleníkové mohla pomôcť pri vytváraní týchto ložísk zlata, ale to treba potvrdiť a vyžaduje si to ďalšiu prácu," dodal Hofmann. Použitie trojitej analýzy izotopov kyslíka týmto spôsobom by mohlo pomôcť pri hľadaní dôkazov o ranom zaľadnení Zeme, pričom takéto nálezy predstavujú nové línie otázok a skúmania historickej klímy Zeme.