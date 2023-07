Mladíka dobili na ulici, nastala mozgová smrť: Pred odpojením od prístrojov zažili jeho rodičia šok

Tento týždeň sa konalo súdne pojednávanie týkajúce sa násilného útoku, ku ktorému došlo 24. apríla 2022 v Cheltenhame. Vtedy bol James Howard-Jones s kamarátmi na boxerskom zápase medzi Tysonom Furym a Dillianom Whytom. Partia odišla z klubu MooMoo o jednej hodine ráno. Krátko nato udrel Davies Jamesa do hlavy tak silno, že upadol do bezvedomia. Po tom, ako ho previezli do nemocnice, zostal niekoľko týždňov v bezvedomí a podstúpil sériu operácií. Otec napadnutého muža Neil povedal sudcovi Martinovi Pictonovi, že rodina už dokonca zvažovala žiadosť o odber jeho orgánov na transplantáciu. "Lekári, ktorí syna ošetrovali, nám v priebehu prvých týždňov povedali, že jeho mozog je mŕtvy a že to najláskavejšie, čo môžeme urobiť, je nechať ho zomrieť. Kládli mi otázky, ktoré by nemal počuť žiadny rodič, ako napríklad či necháme odobrať jeho orgány. Súhlasili sme, že by sa to malo urobiť a pripravovali sme sa na transplantačné darcovstvo," spomína si otec.

I'd like to say a huge thank you to everyone who has supported James Howard-jones myself Amelia Boskett Williams and... Posted by Mark Howard-Jones on Monday, April 25, 2022

Bol schopný len očného kontaktu

Potom sa ale stalo niečo neuveriteľné. "Napriek tomu, čo nám povedali odborníci, sa syn napokon prebral. Spočiatku bol schopný len očného kontaktu, nemohol sa hýbať a rozprávať," pokračuje Neil. Jamesov stav sa postupne zlepšil až do takej miery, že mohol byť prevezený do rehabilitačného centra. Niekoľkokrát sa však musel vrátiť do nemocnice kvôli opakovaným záchvatom. V súčasnosti potrebuje pomoc pri vstávaní z postele, aby mohol ísť len na toaletu. Používa invalidný vozík, ktorý ale kvôli únave dokáže ovládať len niekoľko hodín denne. Rodina si nerobí ilúzie, vie, že jeho poškodenie mozgu je dlhodobé a bude si vyžadovať určitú úroveň starostlivosti do konca života.

Sudca Picton útočníkovi Daviesovi povedal: "Odpykáte si svoj trest a budete prepustený. Pán Howard-Jones však nikdy nebude oslobodený od toho, čo ste mu spôsobili a nebudú od toho oslobodení ani tí, ktorí ho milujú. Osobné vyhlásenie obete, ktoré poskytol Jamesov otec, je jedno z najsmutnejších, aké som kedy počul. Som si vedomý, že rozsudok, ktorý vynášam, ani zďaleka nevyjadruje desivú škodu, ktorú ste spôsobili. Žiadny rozsudok by to nedokázal. Obmedzujú ma ale usmernenia o maximálnej výške trestu."

It was a year ago today, James and I went out not knowing he wouldn't be coming home. It's been such a long journey and... Posted by Amelia Boskett Williams on Sunday, April 23, 2023

Život, ktorý má teraz, je len tieňom toho, čo mal kedysi

Obhajca Nick Murphy svojho klienta počas pojednávania bránil. "Rozhodnutie môjho klienta udrieť pána Howarda-Jonesa malo na neho hlboký vplyv. Chcel by sa prostredníctvom mňa za svoje konanie ospravedlniť. Chápe, že nič z toho, čo povedal, nenahradí škodu, ktorú spôsobil a uvedomuje si dôsledky jeho jediného úderu na obeť." Sudca reagoval, že nič z toho, čo sa stalo predtým alebo vo chvíli, keď došlo k potýčke, neospravedlňuje to, ako odsúdený zareagoval na bezvýznamnú slovnú hádku na ulici. "Úder, ktorý ste zasadili, poslal Jamesa na zem zozadu. Následný úder do zadnej časti hlavy takmer ukončil jeho život. Tesne predtým, ako sa prebral k vedomiu, sa už rozhodli vypnúť systém podpory jeho života. Ale život, ktorý má teraz, je len tieňom toho, čo mal kedysi, a to tak po psychickej, ako aj fyzickej stránke. Hoci uznávam, že úprimne ľutujete, tak správy, ktoré ste poslali svojim priateľom bezprostredne po tomto trestnom čine, vám vôbec nesvedčia a považujem ich v tomto prípade za priťažujúcu okolnosť."