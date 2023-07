Záchodové VIDEO influencerky je hitom: Išla do knižnice, aby tam vykonala veľkú...

Influenceri sú známi svojimi dokonalými zábermi, ktorými sa pýšia na sociálnych sieťach. Ostatní tak môžu ľahko nadobudnúť dojem, že žijú priam dokonalý život. Istá Austrálčanka sa však svojej úlohy chopila naozaj netradične. Namiesto nablýskaného obsahu na Instagrame zverejňuje záchodové videá.

Nedávno sa podelila o svoju návštevu knižnice na predmestí Sydney, Marrickville. Nebola to však obyčajná návšteva; jej úlohou bolo navštíviť toalety a vykonať veľkú potrebu. "Poďte sa so mnou zabaviť do Marrickville Library na západe Sydney v Austrálii. Študenti sem chodia študovať. Iní sem chodia čítať alebo si oddýchnuť. Ja som sem dnes prišla, pretože si naozaj potrebujem uľaviť," uviedla.

Dievčina následne vošla na záchod a zistila, že na zemi bol pohodený toaletný papier. Úprimne povedala, že ju to sklamalo. Vzápätí ale priznala, že kabínky poskytovali veľké súkromie. "Mydlo voňalo ako prateta Donna mojej najlepšej kamarátky zo základnej školy. Nie sú k dispozícii žiadne sušiče rúk," poukázala na nedostatok. Napokon ale skonštatovala, že toalety v knižnici boli dobré, ale chýbalo im isté čaro a kreativita. "Kde by som mala ísť nabudúce?" spýtala sa potom užívateľov.

Pri pohľade na zábery sa mnohí neubránili smiechu. "Absolútne milujem túto sériu toaliet," skonštatoval jeden z komentujúcich. "Sledujem ťa len kvôli budúcim toaletám. Prosím, nesklam ma," odkázal ďalší. Iná užívateľka ale prezradila, že WC videá miluje z celkom iného dôvodu. Ako človek, ktorý prijíma veľa tekutín, ich navštevuje veľmi často. Vďaka influencerkiným videám aspoň vie, kde sa to určite oplatí.